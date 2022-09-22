"Polonyalı Emir" sergisi TİEM'de sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Polonya İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen "Polonyalı Emir" sergisi, Türk İslam Eserleri Müzesi'nde (TİEM) sanatseverlerle buluştu.

Polonyalı oryantalist ve seyyah Waclaw Seweryn Rzewuski'ye adanan sergi, Rzewuski'nin el yazmaları ve çizimlerinden oluşuyor.

Açılışta konuşan Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak, bu serginin prömiyerinin Dubai'deki EXPO 2020'de yapıldığını belirterek, "Orada ilgiyle karşılanan bu güzel çizimleri Türk izleyicisine ve Rzewuski'nin hayatını ve tutkusunu adadığı ülkelerden gelen konuklara sunmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Lesniak, Rzewuski'nin Polonyalı bir aristokrat olduğunu aktararak, "Aynı zamanda efsanevi bir gezgin, hevesli bir Arap atı yetiştiricisi ve bir Doğu tutkunuydu. Arap kültürü ve Polonya aristokrasisini birbirine bağlayan, bu farklı iki dünyayı bir araya getiren bir asilzadeydi." diye konuştu.

Rzewuski'nin yaşadığı dönemde 13 Arap kabilesi tarafından üye kabul edildiğine dikkati çeken Lesniak, "Halep'ten Arap Yarımadası'na seyahat ederken Bedevilerin yaşamına ve geleneklerine özel bir ilgi gösterdi. Anadolu, Suriye, Irak, Lübnan ve Filistin'i de ziyaret etti." ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da Rzewuski'ye "Emir" unvanı verildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tarihimizin önemli bir döneminde hükümranlık altındaki coğrafyasında önemli seyahatlerde ve gözlemde bulunmuş, çizimler yapmış bir isim. Ondan yıllar sonra taşıyıcılığına soyunduğu kültürün bir başka coğrafyasında böyle bir mekanda sergi açıldı. Bu mekanın özelliği İslam tarihinin ve geniş İslam coğrafyasının önden gelen devletlerinin medeniyetlerinin temsil edildiği bir müzedir." ifadelerini kullandı.

Toplam 13 panodan oluşan sergi, 13 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

- Waclaw Seweryn Rzewuski

Waclaw Seweryn Rzewuski, Hetman Seweryn oğlu olarak 15 Aralık 1784'te Lviv'de doğdu. Askeri akademide eğitim gördü. Arapça ve Türkçe öğrendi. 1809-1820 yılları arasında "Doğu Madenleri" dergisinin editörlüğünü yaptı.

Gezgin, oryantalist, günlük yazarı, şair, binici ve at uzmanı Rzewuski, Arapça konuşan, Doğu tutkunu birisiydi. 1818-1820 yıllarında Halep'ten Arap Yarımadası'na seyahat etti.

İran ve Arap Yarımadası haritalarını çizerek kendini geliştiren Rzewuski, Bedevi kabileleri ile dostluk geliştirdi. 13 Arap kabilesine kabul edilerek "Emir" unvanını aldı. Doğu'nun atları ve Doğu ırklarından gelen atlar üzerine elyazması kitap yazdı.

Rzewuski'nin bu çalışmasında 19. yüzyıl Bedevi kabilelerinin kültür ve geleneklerini betimleyen 400'den fazla renkli çizim ve Arap atlarının ayrıntılı açıklamaları yer alıyor.

Waclaw Seweryn Rzewuski, 1830-1831 kasım ayaklanmasında Polonya savunmasında hayatını kaybetti.

