Porsuk Çayı’nda hafta sonu balık keyfi

Eskişehir’de hafta sonu havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar meşhur Porsuk Çayı kenarında balık tuttu.

Eskişehir’in simgelerinden olan ve kentin ortasından geçen Porsuk Çayı kenarına oltasıyla gelen vatandaşlar balık tutma keyfi yaşadı. Hafta sonu olması ve havanın güzel olmasını fırsat bilen Eskişehirliler, şehrin meşhur parklarından Kanlıkavak Parkı’na koştu. Parkın ortasından geçen Porsuk Çayı kenarındaki ağaçların gölgesinde serinleyen vatandaşlardan bazılar da oltalarını yanlarında getirerek balık tuttu. Bazı vatandaşlar da çay üzerindeki köprüde fotoğraf çektirdi, yürüyüş yaptı ve bisiklete bindi.

