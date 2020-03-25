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Portakal kasaları arasından 13 kilogram esrar çıktı

HATAY HABERLERİ  | 25.03.2020 15:28 | Son Güncelleme

Hatay’ın Erzin ilçesinde kamyonetteki portakal kasalarının arasına gizlenmiş 13 kilogram esrar ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Erzin ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette yapılan aramada portakal kasaları arasına gizlenmiş 3 paket halinde 13 kilogram esrar maddesi, ayrıca şoför mahallinde 90 adet uyuşturucu Captagon hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi.Kamyonet sürücüsü uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Portakal kasaları arasından 13 kilogram esrar çıktı

Hatay’ın Erzin ilçesinde kamyonetteki portakal kasalarının arasına gizlenmiş 13 kilogram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Erzin ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette yapılan aramada portakal kasaları arasına gizlenmiş 3 paket halinde 13 kilogram esrar maddesi, ayrıca şoför mahallinde 90 adet uyuşturucu Captagon hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi.
Kamyonet sürücüsü uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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