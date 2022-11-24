SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Portekiz – Gana maçı saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz – Gana maçı ilk 11’leri

Portekiz – Gana maçı saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz – Gana maçı ilk 11’leri

24.11.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PortekizGana karşılaşması bugün Dünya Kupası kapsamında gerçekleşiyor. İki takımın muhtemel 11’leri belli oldu. Portekiz ve Gana arasında gerçekleşecek olan maça yoğun taraftar ilgisi bekleniyor. 2022 Dünya Kupası çerçevesinde oynanacak olan maçta Cristiano Ronaldo ilk 11’de forma giyebilir. H Grubu’nu ilgilendiren Portekiz – Gana maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11’ler...

Portekiz – Gana maçı saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz – Gana maçı ilk 11’leri

Portekiz – Gana maçı günün en önemli karşılaşmaları arasında gösteriliyor. Özellikle Cristiano Ronaldo ve Manchester United arasında yaşanan gerilimden sonra oyuncunun nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu. Dünya Kupası kapsamında gerçekleşecek maçta Ismail Elfath hakemlik görevini üstleniyor. 24 Kasım Perşembe akşamı oynanacak maçın muhtemel 11’leri de belli oldu. Buna göre Cristiano Ronaldo’nun ilk yarı sahada yer alması bekleniyor. İşte merak edilen muhtemel 11’ler ...

Portekiz – Gana maçı saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz – Gana maçı ilk 11’leri

PORTEKİZ - GANA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Portekiz – Gana maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo kariyerinde 5. Kez Dünya Kupası heyecanı yaşıyor. Ünlü futbolcunun bu sene Katar’da gerçekleşen Dünya Kupasını kaldırma isteği verdiği röportajlarda da belli oluyor. TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak olan Portekiz – Gana maçı 19.00'da başlayacak. Maçı Ronaldo’yu transfer etmek isteyen Sporting Lizbon ve henüz adı belli olmayan bir Arap kulübünün izleyeceği gelen bilgiler arasında.

PORTEKİZ - GANA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Mendes, Carvalho, Neves, Fernandes, Leao, Silva, Ronaldo
Gana: Zigi, Lamptey, Amartey, Salisu, Mensah, Samed, Partey, Williams, Sulemana, Andre Ayew, Jordan Ayew


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Yok artık, gerçek olamaz!' Ronaldo ve 7. Lig...'Yok artık, gerçek olamaz!' Ronaldo ve 7. Lig...
F.Bahçe'de karar verildi! Stadının adı değişiyor...F.Bahçe'de karar verildi! Stadının adı değişiyor...
Murat Sancak'tan Ronaldo açıklaması! "Hayırlı olsun"Murat Sancak'tan Ronaldo açıklaması! "Hayırlı olsun"
Anahtar Kelimeler:
Gana Portekiz dünya kupası

En Çok Okunan Haberler

‘Aşırı soğuklar’ için tarih verdiler ama iki ihtimal var…

‘Aşırı soğuklar’ için tarih verdiler ama iki ihtimal var…

İstanbul'da korkunç olay, 3 ceset bulundu! Kan donduran detaylar: Kafaları ezilmiş, işkence...

İstanbul'da korkunç olay, 3 ceset bulundu! Kan donduran detaylar: Kafaları ezilmiş, işkence...

Duyanlar inanamadı! Suudi Arabistan Milli Takımı'na dev hediye...

Duyanlar inanamadı! Suudi Arabistan Milli Takımı'na dev hediye...

Galatasaray'ın eski futbolcusu Selçuk İnan'ın kazanacağı ücret gündem oldu!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Selçuk İnan'ın kazanacağı ücret gündem oldu!

Fenerbahçe Atatürk Stadyumu'na mevzuat engeli!

Fenerbahçe Atatürk Stadyumu'na mevzuat engeli!

Dünya Kupası'nda ilginçlikler her geçen gün devam ediyor!

Dünya Kupası'nda ilginçlikler her geçen gün devam ediyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Bitki çaylarıyla ilgili çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Bitki çaylarıyla ilgili çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.