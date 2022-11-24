Portekiz – Gana maçı saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz – Gana maçı ilk 11’leri

Portekiz – Gana maçı günün en önemli karşılaşmaları arasında gösteriliyor. Özellikle Cristiano Ronaldo ve Manchester United arasında yaşanan gerilimden sonra oyuncunun nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu. Dünya Kupası kapsamında gerçekleşecek maçta Ismail Elfath hakemlik görevini üstleniyor. 24 Kasım Perşembe akşamı oynanacak maçın muhtemel 11’leri de belli oldu. Buna göre Cristiano Ronaldo’nun ilk yarı sahada yer alması bekleniyor. İşte merak edilen muhtemel 11’ler ...

PORTEKİZ - GANA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Portekiz – Gana maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo kariyerinde 5. Kez Dünya Kupası heyecanı yaşıyor. Ünlü futbolcunun bu sene Katar’da gerçekleşen Dünya Kupasını kaldırma isteği verdiği röportajlarda da belli oluyor. TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak olan Portekiz – Gana maçı 19.00'da başlayacak. Maçı Ronaldo’yu transfer etmek isteyen Sporting Lizbon ve henüz adı belli olmayan bir Arap kulübünün izleyeceği gelen bilgiler arasında.

PORTEKİZ - GANA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Mendes, Carvalho, Neves, Fernandes, Leao, Silva, Ronaldo

Gana: Zigi, Lamptey, Amartey, Salisu, Mensah, Samed, Partey, Williams, Sulemana, Andre Ayew, Jordan Ayew



