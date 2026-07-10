Portekiz'in yeni hocası Jorge Jesus oldu!

2026 FIFA Dünya Kupası'na son 16 turunda İspanya karşısında aldığı mağlubiyetle veda eden Portekiz Milli Takımı'nda beklenen ayrılık resmileşmişti. Turnuvadaki başarısızlığın ardından teknik direktör Roberto Martinez görevinden ayrılırken, Portekiz Futbol Federasyonu boşalan koltuğu deneyimli teknik adam Jorge Jesus'a emanet etti.

MARTINEZ DÖNEMİ SONA ERMİŞTİ

İspanya'ya uzatma dakikalarında Mikel Merino'nun golüyle 1-0 mağlup olarak turnuvadan elenen Portekiz'de faturanın teknik direktör Roberto Martinez'e kesildiği öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının görevinden istifa ettiği açıklandı.

JORGE JESUS RESMEN GÖREVDE

Portekiz Futbol Federasyonu, milli takımın yeni teknik direktörünün Jorge Jesus olduğunu duyurdu. Daha önce Benfica, Flamengo, Fenerbahçe ve Al Hilal gibi kulüplerde görev yapan tecrübeli teknik adam, kariyerinde ilk kez Portekiz Milli Takımı'nın başına geçti.

HEDEF YENİDEN ZİRVE

Federasyonun Jorge Jesus ile yeni bir yapılanmaya gitmeyi planladığı belirtilirken, deneyimli teknik adamın ilk hedefinin Portekiz'i 2030 Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası sürecine güçlü bir şekilde hazırlamak olduğu ifade edildi.