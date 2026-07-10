Acun Ilıcalı gözünü Trabzonspor'un yıldızına dikti!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Paul Folcarelli'ye Avrupa'dan ilgi artıyor. Foot Mercato'nun haberine göre Premier Lig'in yeni ekiplerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer listesine aldı. Crystal Palace'ın da Fransız futbolcuyu yakından takip ettiği belirtildi.

ACUN ILICALI'NIN TAKİBİNDE!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Trabzonspor'un Fransız orta saha oyuncusu Paul Folcarelli'ni yakından takip ediyor. Premier Lig'e yükselen İngiliz ekibinin, 26 yaşındaki futbolcunun durumunu öğrenmek için bordo-mavili kulüple temas kurduğu öne sürülürken, Hull City'nin yeni sezon planlamasında Folcarelli'yi orta saha rotasyonunun önemli adaylarından biri olarak gördüğü ifade edildi.

Ancak Trabzonspor yönetiminin, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız oyuncuyu kadroda tutma konusunda kararlı olduğu belirtiliyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN RESMİ HAMLE

Folcarelli için yalnızca İngiltere'den değil, Suudi Arabistan'dan da ciddi girişimler bulunuyor. Haberde, Al-Taawon'un Trabzonspor'a satın alma opsiyonunu içeren kiralama teklifini ilettiği ifade edildi.

TRABZONSPOR SATMAYA SICAK BAKMIYOR

Bordo-mavili yönetimin ise teknik heyetin raporu doğrultusunda Paul Folcarelli'yi yeni sezon planlamasında önemli bir parça olarak gördüğü ve oyuncunun ayrılığına sıcak yaklaşmadığı öğrenildi.

32 MAÇTA GÖREV ALDI

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 32 resmi karşılaşmada görev yapan Fransız orta saha oyuncusu, 3 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri yaklaşık 7 milyon euro olarak gösterilen Folcarelli'nin bordo-mavili kulüple olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.