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Posbıyık ailesi, kurban bağışını Lösev’e yaptı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 24.07.2020 17:15 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık ailesiyle birlikte bu yılki Kurban bağışını LÖSEV’e yaptı.Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Zonguldak İl Temsilci Yardımcısı Dilek Çimenoğlu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı makamında ziyaret etti.

Posbıyık ailesi, kurban bağışını Lösev’e yaptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık ailesiyle birlikte bu yılki Kurban bağışını LÖSEV’e yaptı.
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Zonguldak İl Temsilci Yardımcısı Dilek Çimenoğlu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı makamında ziyaret etti. Başkan Posbıyık, ailesiyle birlikte bu yılki Kurban bağışını LÖSEV’e yaptı.
LÖSEV’in çalışmalarını takdirle karşıladığını belirten Başkan Posbıyık; “Kdz. Ereğli’de maalesef üzülerek söylüyorum ki lösemi vakaları artmaya başladı. Bölgemizde LÖSEV gerçekten büyük bir fedakarlıkla çalışıyor, adeta çırpınıyorlar. Lösemi’ye yakalanan çocukların sağlığına kavuşması için hep beraber maddi, manevi LÖSEV’e destek vermemiz gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle ben, eşim, kızım, oğlum, damadım hepimiz Kurban bağışlarımızı LÖSEV’e yapıyoruz. Hemşehrilerimize de çağrıda bulunuyorum. LÖSEV’i ayakta tutmamız lazım, lösemiye yakalananlara yardım etmemiz lazım. Bu çağrıma kulak verin lütfen” dedi.
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Zonguldak İl Temsilci Yardımcısı Dilek Çimenoğlu da Posbıyık ailesine teşekkür ederek, “Başkanımıza ve ailesine çok teşekkür ediyoruz. Hem bireysel hem belediye olarak hep yanımızda oldular. Katkılarınız inşallah çocuklarımıza şifa olacak” diye konuştu.

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