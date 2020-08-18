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Posbıyık, "Çanakkale demek Atatürk demektir"

ZONGULDAK HABERLERİ  | 18.08.2020 16:09 | Son Güncelleme

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nın tanıtımı, Milli Şuurun ve tarihi mirasın geniş kitlelere ulaştırılması için Türkiye turuna çıkan ‘Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’ Kdz.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nın tanıtımı, Milli Şuurun ve tarihi mirasın geniş kitlelere ulaştırılması için Türkiye turuna çıkan ‘Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’ Kdz. Ereğli’de halkın ziyaretine açıldı. İlçe protokolünün ziyaret ettiği mobil müzede Belediye Başkanı Halil Posbıyık, “Çanakkale demek, Atatürk demektir” açıklamasında bulundu.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında 180 günde Türkiye’yi dolaşacak olan ‘Çanakkale Muharebeleri Mobil Müze’ aracı Kdz. Ereğli’de halkın ziyaretine açıldı.
Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, başkan yardımcıları ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Akçay mobil müzeyi ziyaret etti.
Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, pandemi dönemine denk düşmesi ve okulların kapalı olması nedeniyle ziyaretçi sayısının düşük kalacağını belirterek, “Bu hizmet ayağımıza gelmişken okulları ve vatandaşlarımızı buraya davet edebilirdik ancak pandemi nedeniyle bu konuda biraz sıkıntımız var. Anıtkabir ve Çanakkale her bir vatandaşımızın, öğrencimizin görmesi gereken yerler” dedi.
Başkan Posbıyık da belgesellerde Mustafa Kemal Atatürk’ün daha fazla ön plana çıkarılması gerektiğini belirterek “Çanakkale dendiğinde Mustafa Kemal Atatürk’ü bilirim, anlarım. Çanakkale demek, Atatürk demektir” dedi.
Çanakkale Savaşları belgesellerini birlikte izleyen protokol üyeleri daha sonra mobil müze önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler. Mobil müze, saat 21.00’e kadar halkın ziyaretine açık kalacak.

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