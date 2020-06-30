YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Posof’ta Toki konutları yükseliyor

Posof’ta Toki konutları yükseliyor

ARDAHAN HABERLERİ  | 30.06.2020 15:40 | Son Güncelleme

Yıllardır göç nedeniyle nüfusu azalan Ardahan”ın Posof ilçesine gurbetçilerden dönenlerle birlikte konut ihtiyacı da ortaya çıktı.

Yıllardır göç nedeniyle nüfusu azalan Ardahan”ın Posof ilçesine gurbetçilerden dönenlerle birlikte konut ihtiyacı da ortaya çıktı. Tapu kadastro çalışmaları sırasında köylerdeki ve merkezde ki arsalar tek kişilere değil de aile ye kaydedildiği için şimdi geri gelenler konut yapmakta güçlük çekiyorlar.
Yaşanan sıkıntıların giderilmesi için Posof Belediyesinin çabalarıyla TOKİ ilçe merkezinde konut inşaatına başladı. Binalar yükselmeye devam ederken Posoflular gurbetteki hemşerilerinin de gelmesiyle birlikte ilçe nüfusunun artacağını belirtiyorlar.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Athena Gökhan'ın kızı! İşte Athena Gökhan'ın kızı!
'Çay bayat' deyip öğretmeni vurdu'Çay bayat' deyip öğretmeni vurdu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da fuhuş operasyonu

Adana'da fuhuş operasyonu

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Ardahan Namaz Vakitleri 30 Haziran Salı

İmsak
02:33
Sabah
04:33
Öğle
12:18
İkindi
16:18
Akşam
19:53
Yatsı
21:44

Ardahan Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Salı

Şifa Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gole
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Ardahan’da Damızlık Kaz Çiftliği Projesi

Ardahan’da Damızlık Kaz Çiftliği Projesi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Çıldır’da Veteriner Kliniği Açılışı Yapıldı

Çıldır’da Veteriner Kliniği Açılışı Yapıldı

Şampiyon Halis Avşar baba ocağında

Şampiyon Halis Avşar baba ocağında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.