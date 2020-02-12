Pota altında başlayan "engelsiz" aşk

Alper Şentürk, geçirdiği kaza sonrası yürüme yetisini kaybetmesinin kendisini olumsuz etkilediğini ancak hayata hep pozitif baktığını söyledi.

Çiftin pota altında başlayan aşkı, 2013'te evlilikle taçlandı. Takımın antrenörlüğünü yapan Alper Şentürk ile tek kadın oyuncu eşi Esra Şentürk hem birbirlerine hem de basketbola karşı duydukları aşkla engellerini birlikte aşıyor.

O dönem takım kaptanı olan Şentürk, 2009'da tanıştığı 28 yaşındaki Esra (Kırlı) Şentürk'ün ekibe katılması için babasını ikna etti.

Eşiyle hayatı paylaşmaktan keyif aldıkları birçok ortak noktalarının bulunduğunu belirten Şentürk, "Esra'nın basketbola başlaması için babasını ikna etmeye çalışırken olumlu olabilecek her şeyi söylemiştim ama 'Senin damadın olabilir miyim?' dememiştim. Bu da daha sonra oldu, güzel de oldu." dedi.

Şentürk, zor şartlarda yaşadıklarını, günde 10 kez tekerlekli sandalyelerini söküp takarak araca koymanın yorucu olduğunu dile getirdi.

Haftanın 5 günü maç ve antrenman tempolarının olduğunu vurgulayan Şentürk, "Bunların hepsini kendi gücümüzle aştık, aşmaya devam ediyoruz. Kaza yaptıktan sonra 'Hiçbir şey yapamam.' diye düşünüyordum, hayatın hep kötü geçeceğini düşünüyordum. Esra ile evlendikten sonra hayatımız değişti, çok da mutluyuz. İnşallah böyle devam eder." diye konuştu.

- "Hayatımızın merkezi spordur"

Esra Şentürk de çocukluğundan bu yana basketbola ilgi duyduğunu söyledi.

Balıkesir'deki engelliler derneğine gittiğinde hareketli biri olduğu için çevresindekilerin basketbol oynaması tavsiyesinde bulunduğunu anlatan Şentürk, şunları kaydetti: