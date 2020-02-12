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Pota altında başlayan "engelsiz" aşk

BALIKESİR HABERLERİ  | 12.02.2020 11:11 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı antrenörü Alper Şentürk, 2009'da ekibe katılan tek kadın oyuncu Esra ile hem birbirlerine hem de basketbola duydukları aşkla evliliklerinde 7 yılı geride bıraktı - Tekerlekli sandalye basketbolcusu Esra Şentürk: - "O benim ruh ikizim, basketbolun hayatımdaki en büyük kazancı bu oldu. Basketbolu çok seviyorum ama bunun en büyük etkenlerinden biri de eşimi bana kazandırmasıdır"

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesir'de yaşayan ve geçirdiği trafik kazası nedeniyle yürüme yetisini kaybeden Alper Şentürk ile kurduğu tekerlekli sandalye basketbol takımında 7 yıl önce tanışıp evlendiği eşi, hayatını mutlu şekilde sürdürüyor.

Balıkesirli 40 yaşındaki Alper Şentürk, 2004'te İstanbul'dan yaşadığı kente gelirken trafik kazası geçirdi. Tekerlekli sandalyeye bağımlı kalan Şentürk, kendisi gibi spor tutkunu 8 arkadaşıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını kurdu.

O dönem takım kaptanı olan Şentürk, 2009'da tanıştığı 28 yaşındaki Esra (Kırlı) Şentürk'ün ekibe katılması için babasını ikna etti.

Çiftin pota altında başlayan aşkı, 2013'te evlilikle taçlandı. Takımın antrenörlüğünü yapan Alper Şentürk ile tek kadın oyuncu eşi Esra Şentürk hem birbirlerine hem de basketbola karşı duydukları aşkla engellerini birlikte aşıyor.

- "Esra ile evlendikten sonra hayatımız değişti"

Alper Şentürk, geçirdiği kaza sonrası yürüme yetisini kaybetmesinin kendisini olumsuz etkilediğini ancak hayata hep pozitif baktığını söyledi.

Eşiyle hayatı paylaşmaktan keyif aldıkları birçok ortak noktalarının bulunduğunu belirten Şentürk, "Esra'nın basketbola başlaması için babasını ikna etmeye çalışırken olumlu olabilecek her şeyi söylemiştim ama 'Senin damadın olabilir miyim?' dememiştim. Bu da daha sonra oldu, güzel de oldu." dedi.

Şentürk, zor şartlarda yaşadıklarını, günde 10 kez tekerlekli sandalyelerini söküp takarak araca koymanın yorucu olduğunu dile getirdi.

Haftanın 5 günü maç ve antrenman tempolarının olduğunu vurgulayan Şentürk, "Bunların hepsini kendi gücümüzle aştık, aşmaya devam ediyoruz. Kaza yaptıktan sonra 'Hiçbir şey yapamam.' diye düşünüyordum, hayatın hep kötü geçeceğini düşünüyordum. Esra ile evlendikten sonra hayatımız değişti, çok da mutluyuz. İnşallah böyle devam eder." diye konuştu.

- "Hayatımızın merkezi spordur"

Esra Şentürk de çocukluğundan bu yana basketbola ilgi duyduğunu söyledi.

Balıkesir'deki engelliler derneğine gittiğinde hareketli biri olduğu için çevresindekilerin basketbol oynaması tavsiyesinde bulunduğunu anlatan Şentürk, şunları kaydetti:

"Basketbol takımının olduğunu öğrendim, çok sevindim. Daha sonra Alper ile tanıştım. Babamdan izin aldıktan sonra antrenmanlara başladım. 'Yapabilir miyim?' diye düşündüm. İlk başlarda çok zorlandım, Alper o zamanlar takım kaptanıydı. Daha sonra birbirimize karşı bir şeyler hissetmeye başladık. O benim ruh ikizim, basketbolun hayatımdaki en büyük kazancı bu oldu. Basketbolu çok seviyorum ama bunun en büyük etkenlerinden biri de eşimi bana kazandırmasıdır."

Şentürk, milli takım formasını da giydiğini ve çok gurur duyduğunu belirtti.

Hayata pozitif bakmak gerektiğini dile getiren Şentürk, "Spor engelli bireyler için çok önemli. Çünkü belirli bir hareket kapasiteniz olduğu için spor, daha çok hareket edip kaslarınızın çalışmasını sağlıyor. Hayatımızın merkezi spordur. Basketbolu çok seviyoruz, onun sayesinde aile olduk." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Basketbol Engelli Evlilik

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