PowerDev, Creative Destruction Lab-Rockies’e kabul edildi

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programının yeni dönem girişimleri arasında yer alan PowerDev, Creative Destruction Lab (CDL) - Rockies’e kabul edildi.

Garanti BBVA Partners'ten yapılan açıklamaya göre, CleanTech girişimi olan PowerDev, ölçeklenme potansiyeline sahip tohum aşamasındaki teknoloji tabanlı şirketler için hedeflere dayalı bir program ve Kuzey Amerika’dan yatırım olanakları sunan CDL - Rockies’e Türkiye’den kabul edilen ilk girişim oldu.

Yenilenebilir enerji, batarya enerji depolama ile yeşil hidrojen yatırımları yapan proje geliştirme firmaları ve yeşil enerji ticareti yapan firmalara büyük veri temelli akıllı çözümlerle tahminler sunan PowerDev, sıfır karbon hedeflerine ulaşma yolunda güneş, rüzgar, batarya, yeşil hidrojen gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam içindeki payının artması için çalışıyor.

Birçok katmanda yüzlerce veri kaynağından gelen büyük enerji verisini tarihsel ve gerçek zamanlı olarak topluyor, birleştiriyor ve kendi çözümleriyle işleyerek tahminleme modelleri üretiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PowerDev’in Kurucu Ortağı Mustafa Köroğlu, Türkiye'nin ve dünyanın sıfır karbon hedeflerine ulaşma yolunda yenilenebilir enerji, batarya ile yeşil hidrojen geliştiren ve yeşil enerji ticareti yapan firmalara akıllı çözümler ve tahminler sunmak üzere kurulmuş bir girişim olduklarını belirtti.

Köroğlu, şunları kaydetti:

"Amerika’da ve Türkiye’de şirketleşmiş bir CleanTech girişimi olarak, CDL gibi prestijli bir uluslararası programa kabul edilmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 2012 yılında kurulan ve kısa sürede altı ülkede 12 bölgeye yayılan programa katılan girişimler 20 milyar dolar değerinde sermaye yarattı. Biz de hem Garanti BBVA Partners hem de CDL-Rockies çatısı altında yapacağımız çalışmalarla, başta Kuzey Amerika olmak üzere Avrupa ve Asya-Pasifik bölgelerinde ilk akla gelen yazılım çözümü olmayı hedefliyoruz.

İşlediğimiz ve bilgi haline getirdiğimiz verileri nihayetinde optimizasyon modelleri, simülasyonlarda kullanılacak hale dönüştürüyor, makina öğrenmesi temelli tahminler sunarak firmaların karar alma süreçlerini kolaylaştırıyor, operasyonlarını çok daha etkin yönetecekleri hale getiriyoruz."

