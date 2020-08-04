YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Pozantı gurur gününe hazır

Pozantı gurur gününe hazır

ADANA HABERLERİ  | 04.08.2020 09:06 | Son Güncelleme

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Pozantı Kongresi’nin 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek programın hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

Pozantı gurur gününe hazır

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Pozantı Kongresi’nin 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek programın hazırlıklarının tamamlandığını söyledi. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikler temsili olarak buharlı trenden inecek Mustafa Kemal Atatürk ve heyetin karşılanmasıyla başlayacak.
Milli Mücadele sürecinin temel taşları arasında değerlendirilen 5 Ağustos 1920 tarihinde gerçekleştirilen Pozantı Kongresi’nin 100’üncü yılı canlandırma, konferans ve konser etkinlikleriyle kutlanacak.
Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, tarih sayfalarında cevher halinde kalan bir değeri mücevhere dönüştürmek için bir süredir çaba sarf ettiklerini belirterek, “Erzurum ve Sivas kongreleri gibi Pozantı Kongresi de Türkiye tarihinde önemli bir yere sahip. Bugüne kadar gölgede kalan bir değeri gün yüzüne çıkarmak, gelecek kuşaklara ülkemizin nasıl kurulduğunu, bağımsızlığın önemini bir kez daha hatırlatmak üzere uzun bir süre çalışma yaptık. Bir bilim heyetine Pozantı Kongresi’nin kitabını yazdırdık. ‘Pozantı Kongresi 100.Yıl Hatıra Pulu’ bastırdık. 100’üncü yılda konunun önemine yakışan bir kutlama programı hazırladık” dedi.
Dönemin Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Atatürk, Savunma Bakanı Fevzi Çakmak ve heyetinin Pozantı’da emperyalist ülkelere önemli mesajlar verildiğini, Kurtuluş Savaşı’nın Güney Cephesi’yle ilgili kararların alındığı Pozantı Kongresi’nde seçimle Adana Valisi ve yöneticilerinin belirlendiğini belirten Başkan Çay, “İşgal döneminde Adana’nın vilayet merkezi olan Pozantı’da 100 yıl önceki atmosferi yeniden yaşayacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız TCDD Taşımacılık A.Ş. aracılığıyla güne özel buharlı tren tahsis etti. 5 Ağustos’ta Pozantı İstasyonu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle tiyatro sanatçılarımız Mustafa Kemal Atatürk’ü, Fevzi Çakmak’ı ve kongreyi canlandıracak. Prof. Dr. Sadık Sarısaman’ın ‘Pozantı Kongresi’nin Önemi’ başlıklı konferansımız olacak. Anlamlı günü Çukurova Senfoni Orkestrası’nın ‘Senfoni ile Türküler’ konseriyle tamamlayacağız. TBMM Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Şentop şeref misafirimiz olacak. Vatanını seven herkes için gurur günü olacak” diye konuştu.

Buharlı tren fotoğrafçıları
Çay, etkinlikle Adana’nın tanıtımına farklı bir pencere daha açtıklarını belirterek, “Türkiye’nin dört bir yanından etkinliğe katılacak misafirlerimiz olacak. Özellikle buharlı tren fotoğrafı çekmek isteyen sanatçılar rezervasyon yaptırdı. Pozantı Kongresi’nin gerçek önem ve değerini böylesine güzel etkinliklere hatırlatma imkanı bulduğum içim gurur duyuyorum. Siyasetçilerden sponsorlarımıza, kamu kuruluşlarımızdan vatandaşlarımıza 100’üncü yıl etkinliklerine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Pozantı gurur gününe hazır

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Adana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildiAdana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Durağan’da orman yangını yeniden alevlendi

Durağan’da orman yangını yeniden alevlendi

Manisalı dağcılar Süphan Dağının zirvesinde bayramı kutladı

Manisalı dağcılar Süphan Dağının zirvesinde bayramı kutladı

Dördüncü katın balkonundan düşen bebek ağır yaralandı

Dördüncü katın balkonundan düşen bebek ağır yaralandı

Adana'da sahte doktor ilaç almak istediği sırada yakalandı

Adana'da sahte doktor ilaç almak istediği sırada yakalandı

Başkan Emre’den su kesintisi açıklaması

Başkan Emre’den su kesintisi açıklaması

Adana Namaz Vakitleri 4 Ağustos Salı

İmsak
04:06
Sabah
05:40
Öğle
12:50
İkindi
16:37
Akşam
19:50
Yatsı
21:17

Adana Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Doğancem Eczanesi
Seyhan
Fehiman Eczanesi
Seyhan
Melih Eczanesi
Seyhan
Merve Eczanesi
Seyhan
Nilüfer Eczanesi
Seyhan
Omerya Eczanesi
Seyhan
Onur Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Portakal bahçesinde bıçaklı cinayet

Portakal bahçesinde bıçaklı cinayet

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.