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Prandelli için Polonya Milli Takımı iddiası!

FUTBOL HABERLERİ  | 29.06.2018 07:56 | Son Güncelleme

Bir dönem Galatasaray'da da teknik adam olarak görev yapan Cesare Prandelli için Polonya'nın başına geçebileceği öne sürüldü.

Prandelli için Polonya Milli Takımı iddiası!

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda turnuvaya veda eden Polonya grubunda ilk iki maçı kaybetmiş son maçı kzanamasına rağmen yoluna devam edememişti.

Polonya teknik direktörü Adam Nawalka'nın turnuva sonrasında istifa edeceği belirtildi.

Bu gelişmelerin üzerine Prandelli'nin takımın başına geçebeileceği Polonya basını tarafından yazılmaya başlandı. 60 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı 2010 ve 2014 yılları arasında İtalya'nın teknik direktörlük görevini üstlenmişti. (Fanatik)

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Anahtar Kelimeler:
cesare prandelli polonya milli takımı

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