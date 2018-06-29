Prandelli için Polonya Milli Takımı iddiası!

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda turnuvaya veda eden Polonya grubunda ilk iki maçı kaybetmiş son maçı kzanamasına rağmen yoluna devam edememişti.

Polonya teknik direktörü Adam Nawalka'nın turnuva sonrasında istifa edeceği belirtildi.

Bu gelişmelerin üzerine Prandelli'nin takımın başına geçebeileceği Polonya basını tarafından yazılmaya başlandı. 60 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı 2010 ve 2014 yılları arasında İtalya'nın teknik direktörlük görevini üstlenmişti. (Fanatik)

