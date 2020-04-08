YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Prefabrik yapı sektöründe üretim tedbirlerle devam ediyor

Prefabrik yapı sektöründe üretim tedbirlerle devam ediyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.04.2020 14:17 | Son Güncelleme

Karmod Üst Yöneticisi Mehmet Çankaya: -"Bu süreçte devletimizin getirdiği önlemlere ek olarak aldığımız ekstra tedbirlerle üretime devam ediyoruz"

İSTANBUL(AA) - Karmod Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Çankaya, “Bu süreçte devletimizin getirdiği önlemlere ek olarak aldığımız ekstra tedbirlerle üretime devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili Karmod açıklamasında görüşlerine yer verilen Çankaya, prefabrik yapı sektörünün ihracata yönelik üretimiyle ülkemiz ekonomisine önemli katkı sağlayan bir sektör olduğunu kaydederek, bu doğrultuda devletin getirdiği önlemlere ek olarak firma özelinde alınan ekstra tedbirlerle üretime devam ettiklerini belirtti.

Bu süreçte daha esnek bir personel politikası izlediklerini ifade eden Çankaya şu değerlendirmelerde bulundu:

“Hazır yapı sektörü makine ekipmanlarıyla beraber emek yoğun da çalışılan bir sektör. İzin düzenlemeleriyle yüzde 70 oranında bir personel kapasitesiyle üretim gerçekleştiriyoruz. Firmamız özeli tedbirlerimiz üst düzeyde. Ofis çalışanlarımız da dahil tüm personelin her mesai girişlerinde ateş ölçümleri yapılıyor. Olası şüpheli durumların iş yeri hekimimize hemen bildirilmesi talimatını verdik. Çalışma alanlarında fiziki yakınlık mesafelerini artırdık. Yemek saatlerini düzenleyerek aynı anda yemek yeme sayısını yüzde 25 oranına düşürdük. Yemekhanede konuşmama kuralı getirdik. Genel müdürlük ve fabrika binalarımıza personel harici misafir veya tedarikçi girişlerini kaldırdık. Maske takma uygulamasına geçtik. Müşterilerimizi telefon veya internet üzerinden satın almaya yönlendiriyoruz. Satış ofislerimize gelen müşterilerimizi sosyal mesafe kuralına göre ağırlıyoruz ve görüşmeleri kısa tutuyoruz. Her ziyaret sonrası alanlar dezenfektanla temizleniyor. Bilim Kurulu’nun aldığı ilk tavsiyelerle beraber yurt dışında bulunan tüm ekiplerimiz Türkiye’ye çağırdık ve döndüler. Yurt dışı projelere üretimlerimiz devam ediyor ama bu sürecin bir an önce sona ermesi en büyük temennimiz. Çünkü üretimlerin saha montajlarına başlanarak projelerin tamamlanabilmesi buna bağlı.”

Çankaya, Karmod olarak aldıkları ekstra tedbirleri uzmanların önerileri doğrultusunda gerekirse daha da artırarak güvenli çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "İşletmelerimizde alınacak güvenli çalışma tedbirleriyle ekonomimize zarar vermeden bu süreci kısa sürede atlatabiliriz. Belki verimliliğimiz biraz düşecek ama bu günler de geçecek. Böylesine özel bir durumda sokağa çıkma kısıtlaması getirilen büyüklerimize, kronik rahatsızlığı olan kardeşlerimize, yirmi yaş altı genç neslimize sabırlı olmalarını ve mutlaka kurallara uymalarını tavsiye ediyorum.” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler
Anahtar Kelimeler:
Karmod

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehirli olta balıkçıları kaçak ağ atmanın engellenmesini istiyor

Eskişehirli olta balıkçıları kaçak ağ atmanın engellenmesini istiyor

Şanlıurfa’ya izinsiz giriş çıkış yapılamıyor

Şanlıurfa’ya izinsiz giriş çıkış yapılamıyor

Korona virüse karşı moral timi: Sokak sokak gezip konser veriyorlar

Korona virüse karşı moral timi: Sokak sokak gezip konser veriyorlar

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Ailesinden 10 kişi Koronaya yakalanan yaşlı adam, Koronayı yendi

Ailesinden 10 kişi Koronaya yakalanan yaşlı adam, Koronayı yendi

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Nisan Çarşamba

İmsak
05:00
Sabah
06:29
Öğle
13:11
İkindi
16:49
Akşam
19:43
Yatsı
21:07

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 8 Nisan Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Esenyurt Belediyesi’nden semt pazarı ve marketlere denetim

Esenyurt Belediyesi’nden semt pazarı ve marketlere denetim

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Maltepe’de “korona virüsü” seferberliği

Maltepe’de “korona virüsü” seferberliği

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.