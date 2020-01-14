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  4. Prematüre bebek kalp ameliyatıyla hayata tutundu

Prematüre bebek kalp ameliyatıyla hayata tutundu

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.01.2020 11:25 | Son Güncelleme

Prematüre bebek kalp ameliyatıyla hayata tutundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 27 haftalık dünyaya gelen ve nefes almadaki sıkıntısı nedeniyle Şehir Hastanesi'nde kalp ameliyatı geçiren prematüre bebek, sağlığına kavuşup taburcu edildi.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehir Hastanesinde 2 ay önce 1150 gram olarak dünyaya gelen "Arslantaş" bebeğe 3 haftalıkken kronik akciğer hastalığı tanısı konuldu. Doktorların anjiyografik yöntemle aort ile akciğere giden damar arasındaki açıklığını kapattığı bebek, sağlığına kavuştu.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Hastalıkları Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Argun, prematüre bebekte aynı zamanda kalp yetmezliği hastalığı tespit ettiklerini belirtti.

Bu durumun hastayı solunum cihazına bağlı kıldığını vurgulayan Argun, şunları kaydetti:

"Hastamızın ekokardiyografik incelemesinde aort ile akciğere giden damar arasında PDA dediğimiz bir damar açıklığı olduğunu tespit ettik. Bu durum, hastanın kronik akciğer hastalığını olumsuz etkiliyordu. Biz de anjiyografik yöntemle kasıktaki atardamar ve toplardamardan kılıf yerleştirerek aort damarından akciğere giden damar açıklığını saptadık. Bu açıklık klinik olarak önemli bir açıklıktı. Bu açıklığı anjiyografik yöntemle kapattık.

Bebeğe anestezi uygulayarak yaptığımız işlem sonrasında bebeğin solunum sıkıntısı hızla iyileşti. Bebek beklenen doğum tarihinden önce doğduğu için 1 kilo 150 gram ve işleme aldığımızda da 1 kilo 300 gram ağırlığındaydı. Bebek hızla iyileştikten sonra biz sağlıkla taburcu ettik. Bebek şu an normal doğması gereken zamanda ve 3 kilogram. Bebeğimiz şu an sağlıklı bir şekilde büyüyor. Bunun için ekip olarak hepimiz çok mutluyuz. Bu işlem bu kadar küçük bir bebeğe uygulanması açısından Kayseri Şehir Hastanesinde gerçekleştirdiğimiz ilk işlem."

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Anahtar Kelimeler:
Bebek kalp ameliyatı Kayseri Kayseri Şehir Hastanesi Prematüre

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