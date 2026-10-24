SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig

Premier Lig'de Everton'ı 2-0 yenen Arsenal, zirveye ortak oldu

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Arsenal, sahasında ağırladığı Everton'ı stoperleri Ezri Konsa ve Gabriel Magalhaes'in golleriyle 2-0 yendi.

Premier Lig'de Everton'ı 2-0 yenen Arsenal, zirveye ortak oldu
Emre Şen

Son şampiyon Arsenal, günün ilk maçında lider Manchester City'nin deplasmanda Aston Villa'ya 2-1 yenilmesiyle zirveye ortak oldu. City, averajla liderliğini sürdürdü.

Erken baskıyla üst üste 3 korner kazanan Arsenal, 7. dakikada arka direkte Konsa'nın vuruşuyla 1-0 öne geçti. Konsa'nın Arsenal formasıyla ilk golünü attığı bu pozisyon, aynı zamanda Londra ekibinin bu sezon duran toptan bulduğu ilk gol oldu.

İkinci yarıya da aynı tempoyla başlayan ev sahibi ekip, 68. dakikada farkı ikiye çıkardı. Ben White'ın sağ taraftan ortasında Gabriel Magalhaes, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0

Arsenal, bu galibiyetin ardından puanını 21'e çıkarırken, Everton 10 puanda kaldı.

FULHAM, DEPLASMANDA TEK GOLLE KAZANDI

Sezona kötü başlayan Fulham, deplasmanda Coventry City'yi Oscar Bobb'un 80. dakikada attığı golle 1-0 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Joshua King'in şutunda top direkten döndü.

Fulham, bu galibiyetle puanını 8 yaptı. Ligin yeni ekibi Coventry City'nin ise 6 puanı bulunuyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cihan Ünal: "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz"Cihan Ünal: "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz"
Yalçın Koşukavak: "Böyle bir skoru biz de beklemiyorduk"Yalçın Koşukavak: "Böyle bir skoru biz de beklemiyorduk"
Anahtar Kelimeler:
Premier League arsenal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Göstericilere 'hayvan' deyip ekledi: "Ellerini kesin"

Göstericilere 'hayvan' deyip ekledi: "Ellerini kesin"

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

Kam davulu sahnesi olay olmuştu! X hesabı askıya alındı

Kam davulu sahnesi olay olmuştu! X hesabı askıya alındı

259 mağazası vardı! Ünlü ayakkabı devinden kapanma kararı

259 mağazası vardı! Ünlü ayakkabı devinden kapanma kararı

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.