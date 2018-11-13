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Premier Lig'in yeni CEO'su Susanna Dinnage oldu

İNGİLTERE HABERLERİ  | 13.11.2018 21:25 | Son Güncelleme

Premier Lig'in en tepesinde kadın yönetici olacak! İngiltere Premier Ligi'nin üst düzey yöneticiliğine (CEO), Susanna Dinnage getirildi. Sussana Dinnage, Premier Lig'in ilk kadın CEO'su oldu.

Premier Lig'in yeni CEO'su Susanna Dinnage oldu

Ekonomik açıdan dünyanın en büyük futbol ligi olan İngiltere Premier Lig'in üst düzey yöneticiliğine, Susanna Dinnage getirildi.

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Chelsea Kulübü Başkanı Bruce Buck'ın başında bulunduğu aday belirleme kurulu, 1999'dan beri yürüttüğü görevi yıl sonunda bırakacak Richard Scudamore'un yerine Dinnage'ın atanmasına karar verdi.

Dinnage, 1992'de kurulan Premier Lig'in Rick Parry ve Richard Scudamore'dan sonra üst düzey yöneticiliğine getirilen 3. isim oldu.

Müzik kanalı MTV'de başladığı kariyerine, 2009'dan bu yana Discovery Medya Grubu'nda devam eden Dinnage, belgesel kanalı Animal Planet'in başkanlığını yapıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere premier ligi Premier Lig Susanna Dinnage

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