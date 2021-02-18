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Prestij Dağıtım, Renault Trucks çekicileri tercih etti

18.02.2021 18:50 | Son Güncelleme:
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Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu: - "Renault Trucks olarak T serisi çekicilerimizin yakıt tasarrufundan, düşük arıza frekansları ve uygun bakım maliyetlerine kadar sunduğu toplam sahip olma maliyetlerimizin avantajlarından her zaman bahsediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Ağırlıklı olarak yurt içinde gıda taşımacılığı operasyonlarını sürdüren Prestij Dağıtım, filosunda bulunan Renault Trucks çekicilerden memnuniyetleri doğrultusunda yine Renault Trucks T 460 araçlar alımlarına devam edecek.

Renault Trucks açıklamasına göre, yeni 10 adet Renault Trucks T460 çekicilerin teslimat törenine Prestij Dağıtım Genel Müdürü Adem Akça, Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Baş ve Marmara Bölge Müdürü İbrahim Erdoğan ile Renault Trucks adına Türkiye Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu, Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, Genel Müdürü Mesut Süzer, Bölge Satış Sorumlusu Fuat Kara ve Şube Müdürü Ümit Kilit katıldı.

Mikro dağıtım lojistik alanında özellikle de taşınan ürünler gıda ise operasyonların gecikme yaşanmadan, kesintisiz devam etmesi hayati önem taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prestij Dağıtım Genel Müdürü Adem Akça, müşterilerinin lojistik süreçlerine tam uyumlu ve aksama yaşanmadan cevap verdiklerinin altını çizdi.

Akça, filo’nun büyük önem taşıdığını ve araç alımlarında çok hassas davrandıklarını ifade ederek, “Karar verme sürecinde ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek özellikteki araçları değerlendirdiğinizde aslında ortalama olarak aynı spesifikasyonlara sahip olduklarını görüyorsunuz. Bu durumda diğer kriterlerin ve satış sonrası hizmetlerin önemi ortaya çıkıyor. Prestij Dağıtım olarak Renault Trucks’ın satış sonrası hizmetlerinden çok memnun olduğumuz için alımlarımıza devam ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Adem Akça, salgın döneminde gıda taşımacılığı ve zincir marketler alanında yüzde 30’luk iş hacmi artışı yaşadıklarını ancak karlılığa yansımasının bu kadar yüksek olmadığını belirtti.

Pandemi döneminde çalışanların mecburi karantina izinleri nedeniyle ek istihdamlar yapmak durumunda kaldıklarını anımsatan Akça, “Ayrıca pandemi önlemleri ile giderlerimiz de arttı. Bu küçük örnekte bile aslında karlılığınızın gider kalemlerinize bağlı olduğu görülüyor. Bu nedenle lojistik sektöründe önemli olan nokta, öz mal aracınızın satın alma maliyetinden çok satış sonrası bakım-onarım maliyetleri, hızlı servis desteği alabilmek ve yakıt tasarrufu gibi işletmenizin karlılığına katkıda bulunan değerler olmalı diye düşünüyoruz.” açıklamasını yaptı.

- "Filomuzdaki diğer araçlarla kıyasladığımızda yakıt tüketiminden memnunuz"

Akça, Prestij Dağıtım’ın Türkiye’nin tüm bölgelerine taşımacılık yaptığını ve güzergahlara bağlı olarak yakıt tasarrufu oranları değişse de filolarında bulunan aynı konfigürasyonlara sahip farklı araçları değerlendirdiklerini belirterek, “İlk Renault Trucks T çekicilerimizi 2017 yılında teslim aldık ve araçları kullandığımız süre boyunca yakıt tasarruflarını gözlemledik. Renault Trucks çekicilerimiz ile yakıt tüketimimiz ortalama olarak 100 km’de 26 lt bandında oluyor. Filomuzdaki diğer araçlarla kıyasladığımızda yakıt tüketiminden memnunuz.” yorumunu yaptı.

Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu ise “Renault Trucks olarak T serisi çekicilerimizin yakıt tasarrufundan, düşük arıza frekansları ve uygun bakım maliyetlerine kadar sunduğu toplam sahip olma maliyetlerimizin avantajlarından her zaman bahsediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bursalıoğlu, satış sonrası hizmetlerin de bu konuda en önemli noktada durduğunun altını çizerek, “Bu nedenle gelişmiş satış ve satış sonrası bayi ağımıza çok önem veriyoruz. Prestij Dağıtım gibi alanında uzman müşterilerimizden de bu konuda memnuniyetlerini duymak bizleri çok memnun ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

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