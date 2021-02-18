Prestij Dağıtım, Renault Trucks çekicileri tercih etti

Akça, filo’nun büyük önem taşıdığını ve araç alımlarında çok hassas davrandıklarını ifade ederek, “Karar verme sürecinde ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek özellikteki araçları değerlendirdiğinizde aslında ortalama olarak aynı spesifikasyonlara sahip olduklarını görüyorsunuz. Bu durumda diğer kriterlerin ve satış sonrası hizmetlerin önemi ortaya çıkıyor. Prestij Dağıtım olarak Renault Trucks’ın satış sonrası hizmetlerinden çok memnun olduğumuz için alımlarımıza devam ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Renault Trucks açıklamasına göre, yeni 10 adet Renault Trucks T460 çekicilerin teslimat törenine Prestij Dağıtım Genel Müdürü Adem Akça, Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Baş ve Marmara Bölge Müdürü İbrahim Erdoğan ile Renault Trucks adına Türkiye Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu, Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, Genel Müdürü Mesut Süzer, Bölge Satış Sorumlusu Fuat Kara ve Şube Müdürü Ümit Kilit katıldı.

Adem Akça, salgın döneminde gıda taşımacılığı ve zincir marketler alanında yüzde 30’luk iş hacmi artışı yaşadıklarını ancak karlılığa yansımasının bu kadar yüksek olmadığını belirtti.

Pandemi döneminde çalışanların mecburi karantina izinleri nedeniyle ek istihdamlar yapmak durumunda kaldıklarını anımsatan Akça, “Ayrıca pandemi önlemleri ile giderlerimiz de arttı. Bu küçük örnekte bile aslında karlılığınızın gider kalemlerinize bağlı olduğu görülüyor. Bu nedenle lojistik sektöründe önemli olan nokta, öz mal aracınızın satın alma maliyetinden çok satış sonrası bakım-onarım maliyetleri, hızlı servis desteği alabilmek ve yakıt tasarrufu gibi işletmenizin karlılığına katkıda bulunan değerler olmalı diye düşünüyoruz.” açıklamasını yaptı.

- "Filomuzdaki diğer araçlarla kıyasladığımızda yakıt tüketiminden memnunuz"

Akça, Prestij Dağıtım’ın Türkiye’nin tüm bölgelerine taşımacılık yaptığını ve güzergahlara bağlı olarak yakıt tasarrufu oranları değişse de filolarında bulunan aynı konfigürasyonlara sahip farklı araçları değerlendirdiklerini belirterek, “İlk Renault Trucks T çekicilerimizi 2017 yılında teslim aldık ve araçları kullandığımız süre boyunca yakıt tasarruflarını gözlemledik. Renault Trucks çekicilerimiz ile yakıt tüketimimiz ortalama olarak 100 km’de 26 lt bandında oluyor. Filomuzdaki diğer araçlarla kıyasladığımızda yakıt tüketiminden memnunuz.” yorumunu yaptı.