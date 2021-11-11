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Priene Antik Kenti'nde 2021 yılı kazı çalışmaları tamamlandı

11.11.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Priene Antik Kenti'nde 2021 yılı kazı çalışmaları tamamlandı

Aydın'ın Söke ilçesindeki Priene Antik Kenti'nde, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından yürütülen kazılarda, 2021 sezonu çalışmaları sona erdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Priene Kazı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Hakan Mert öncülüğünde gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mert, antik kentte bu yıl sürdürülen çalışmalar kapsamında, "Anteli yapı" ve "Nekropol Kilisesi"nde kazılar, "Agora"da ise anastylosis (yeniden yapılanma) şeklinde restorasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

Prof. Dr. Mert, Priene'deki kazı ve araştırmaların BUÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından da desteklendiğini belirterek, "Özellikle Nekropol Kilisesi'nde ele geçen bulgu ve buluntular, bu yapının kentteki ilk Hristiyan topluluk tarafından yaklaşık 1600 yıl önce yapılmış olması ihtimalini gösteriyor. Çalışmaları bu yıl için tamamladık. Elde ettiğimiz verileri düzenleyecek ve önümüzdeki yıl kaldığımız yerden çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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