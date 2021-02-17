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Prof. Dr. Aktaş: "Tarsus tarımda cazibe merkezi"

17.02.2021 17:24 | Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Aktaş: "Tarsus tarımda cazibe merkezi"

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ‘81 İl’e, 81 Akademik Danışman Projesi’ kapsamında görevlendirilen Mersin Oda ve Borsa Akademik Danışmanı Prof.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ‘81 İl’e, 81 Akademik Danışman Projesi’ kapsamında görevlendirilen Mersin Oda ve Borsa Akademik Danışmanı Prof. Dr. Erkan Aktaş, Tarsus’un tarımda cazibe merkezi olduğunu söyledi.
Tarsus TSO, TOBB’un Mersin Oda ve Borsa Akademik Danışmanı Prof. Dr. Erkan Aktaş’ı konuk etti. Tarsus TSO Başkanı H. Ruhi Koçak tarafından ağırlanan Prof. Dr. Aktaş, kentin tarımda önemli potansiyele sahip olduğunu, ekonomisinde bu sektörün ciddi katkısının bulunduğunu belirterek, “Tarsus Türkiye’nin tarımsal potansiyeli en büyük ilçelerinden biri. Bu gücün çok iyi araştırılarak ve analiz edilerek ortaya çıkarılması gerekiyor. Bu doğrultuda sizlerle birlikte gerek tarım gerekse tarımsal sanayiye yönelik cazibe merkezi oluşturabiliriz. Daha bilinçli üretim, değerlerin tespiti yapılabilir. En önemlisi de katma değer oluşturulabilir. Tüm bunların araştırılması ve bir yol haritasının hazırlanması gerekli. İlçe olarak Türkiye’de tarım sektöründeki yeri nedir bilmekte yarar var. Tarsus tarımda cazibe merkezi. Birlikte projelere yol alabiliriz” diye konuştu.
Tarsus TSO Başkanı H. Ruhi Koçak da tarım ve tarıma dayalı sanayide önemli bir merkez konumunda bulunduklarını belirterek, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgi verdi. Koçak, Tarsus OSB ile özellikle tarım sektörüne katma değer oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, “Tarsus ekonomisine çok doğru ve önemli bir proje kazandırıyoruz. Stratejik öneme sahip olduğuna inandığımız Tarsus Organize Sanayi Bölgesi kuruyoruz. Şu anda da süratle alt yapı çalışmalarımız devam ediyor, en kısa zamanda da yatırımlar hayata geçecek. Yatırımların sektörel dağılımına baktığımızda tarımsal sanayi başı çekiyor. Bu gerçekten anlamlı. Bugüne kadar tarımla ekonomisini ayakta tutan kent şimdi sanayisi ile katma değer oluşturacak. Binlerce istihdam gelecek. Bel kemiğimiz olacak. Bu anlamda doğru yol almamız önem taşıyor. Doğru projelerle, işbirliğimizle Tarsus ekonomisini yukarı çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

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