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Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu'nun cenazesi toprağa verildi

22.06.2021 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu'nun cenazesi toprağa verildi

İZMİR (AA) - İzmir'de tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Ege Üniversitesinden (EÜ) yapılan açıklamaya göre, EÜ Edebiyat Fakültesinin eski dekanlarından Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu için fakülte bahçesinde tören düzenlendi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, törende yaptığı konuşmada, Çilingiroğlu'nun yetiştirdiği öğrencileri ve eserleriyle yaşamaya ve anılmaya devam edeceğini belirtti.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Ayönü de kendisiyle bir arada çalışma olanağı bulduğu için gururlu olduğunu söyledi.

Buradaki törenin ardından Çilingiroğlu'nun cenazesi, Bilal Saygılı Camisi'ne getirildi. Cenaze, burada kılınan namazın ardından Urla Kuşçular Devederesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Çilingiroğlu'nun eşi Mukadder Çilingiroğlu, kızları, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ile öğrenciler katıldı.

- Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu kimdir?

Trabzon Sürmene'de 29 Şubat 1945 tarihinde doğan Altan Çilingiroğlu, 1965'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümünde üniversite eğitimine başladı. Milli Eğitim Bakanlığının bursuyla İngiltere’de Manchester Üniversitesinde eğitim gördü. Akademik hayata ise 1977'de Atatürk Üniversitesinde başlayan Çilingiroğlu, 1980'de Ege Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümüne geçti. Çilingiroğlu, profesör unvanını aldıktan sonra 1986'da Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalını kurdu.

Altan Çilingiroğlu, emekli olduğu 2013 yılına kadar Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde iki dönem dekanlık görevi yaptı. Yaşar Üniversitesi mütevelli heyeti üyeliği de yapan Altan Çilingiroğlu'na, Anadolu arkeolojisine bulunduğu sayısız katkı nedeniyle 2003'te Aydın Doğan Vakfı Arkeoloji Ödülü ve 2005 yılında TÜBİTAK Özendirme Ödülü verildi.

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