Prof. Dr. Budak: "Bir çakıl taşımızı bile milli çıkarlarımız doğrultusunda çok önemsiyoruz"

"Yapılması gerekenlerin başında sürdürülebilir arazi ve toprak yönetimi geliyor"

Panelin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Oluşumu binlerce yıl süren toprak, dünya üzerinde birçok ekosistem için denge unsurudur; ancak ne yazık ki, tarih boyunca insanoğlunun temel ihtiyaçlarını karşılayan, sunduğu imkânlarla bizzat yaşamın sembolü olan topraklarımız bugün tehdit altında. Toprağa karşı ciddi bir tahribat var. Tüm dünyada ve ülkemizde bu konuda çeşitli önlemler alınmaya çalışılıyor. Toprak, canlı bir organizma ve yenilenmeye ihtiyacı var. Eskiden var olan nadasa bırakma alışkanlığı da daha fazla kar elde etmek amacıyla yapılmamaya başlandı. Ama bu şekilde de toprak kendisini toparlamadan tekrar kullanmaya başlıyoruz. Bu da toprağın tahrip edilmesine yol açıyor. Diğer taraftan tüketim alışkanlıklarımız iklim değişikliklerine ve ekosistemde değişikliklere yol açıyor. Yaşadığımız pandemi de bunun bir göstergesi. Bu yıl ülkemizde yaşanan yağış düzensizliği de tamamen tüketim alışkanlıklarından ortaya çıkan bir durum” diye konuştu.

Prof. Dr. Budak, “Yapılması gerekenlerin başında sürdürülebilir arazi ve toprak yönetimi geliyor. Bu sorunla ilgili politikalar geliştirmemiz gerekiyor. Bu anlamda Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde ve ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığımız nezdinde, araştırma enstitülerinde ve STK’lar kapsamında önemli çalışmalarımız var. Yeterli akademik alt yapıya ve Ar-Ge birikimine sahibiz. Ağaçlandırma ve erozyonla mücadele konusunda aldığımız önlemler var. Bir gram çakıl taşımızı bile milli ve manevi çıkarlar doğrultusunda çok önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

EÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum ise, “Çağımızda en önemli sorunlardan birisi iklim değişikliği. Toprak, bizim var oluş sebeplerimizden bir tanesi. İklim değişikliği ile beraber toprak kayıplarımız da giderek artıyor. Sularımız giderek azalıyor ve kirleniyor. Kuraklığa doğru gidiyoruz. Bizler, bilim insanları olarak bunlara tedbirler almamız gerekiyor. Dolayısıyla bu gün işleyeceğiz konunun önemi büyük. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümümüze böyle bir etkinliği düzenlediği için teşekkür ediyorum” diye konuştu.