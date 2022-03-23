YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu toprağa verildi

Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu toprağa verildi

23.03.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu toprağa verildi

Avrasya Üniversitesindeki odasında dün kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu toprağa verildi.

Prof. Dr. Bocutoğlu için öğle vakti İskenderpaşa Camisinde düzenlenen törene ailesinin yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

Ersan Bocutoğlu'nun eşi Şükran ve oğlu Tuğrul Bocutoğlu ile aynı zamanda kayınbiraderi de olan milletvekili Hüseyin Örs ve diğer yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

KTÜ'de de uzun yıllar rektör yardımcılığı ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulunan 73 yaşındaki Bocutoğlu'nun cenazesi, İl Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından Bahçecik Mezarlığında defnedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çal Mağarası üzerindeki kale, içindeki çağlayan ve gölle turizme katkı sunuyorÇal Mağarası üzerindeki kale, içindeki çağlayan ve gölle turizme katkı sunuyor
GÜNCELLEME 2 - Kilis'te bir polisin silahla vurduğu eşi öldü, bir hemşire yaralandıGÜNCELLEME 2 - Kilis'te bir polisin silahla vurduğu eşi öldü, bir hemşire yaralandı
Kanser hastası için alınan ilaçların ücreti mirasçılarına ödenecekKanser hastası için alınan ilaçların ücreti mirasçılarına ödenecek
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 23 Mart Çarşamba

İmsak
04:48
Sabah
06:13
Öğle
12:33
İkindi
15:59
Akşam
18:43
Yatsı
20:03
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.