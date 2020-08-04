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Prof. Dr. İhsan Solaroğlu çevrimiçi platformda üniversite adayları ile buluşacak

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 04.08.2020 16:28 | Son Güncelleme

Eskişehir’in üç üniversitesi olan Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Eskişehir Teknik Üniversitesi’ni tek bir çevrimiçi platformda buluşturarak tüm yönleriyle bu üç üniversiteyi ve aynı zamanda Eskişehir’i üniversite adaylarına tanıtmayı amaçlayan “Tercihim Eskişehir” tüm hızıyla devam ediyor.Çevrimiçi platform kapsamında üniversite adayları, yolu Eskişehir’den geçen bilim, sanayi, teknoloji, iş, sanat ve kültür dünyamızın seçkin isimleri ile “Zirve Söyleşileri”nde bir araya gelerek Eskişehir deneyimlerini dinleme fırsatı da yakalıyor.“Zirve Söyleşileri” kapsamında Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi (KUTTAM) Direktörü Prof.

Prof. Dr. İhsan Solaroğlu çevrimiçi platformda üniversite adayları ile buluşacak

Eskişehir’in üç üniversitesi olan Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Eskişehir Teknik Üniversitesi’ni tek bir çevrimiçi platformda buluşturarak tüm yönleriyle bu üç üniversiteyi ve aynı zamanda Eskişehir’i üniversite adaylarına tanıtmayı amaçlayan “Tercihim Eskişehir” tüm hızıyla devam ediyor.
Çevrimiçi platform kapsamında üniversite adayları, yolu Eskişehir’den geçen bilim, sanayi, teknoloji, iş, sanat ve kültür dünyamızın seçkin isimleri ile “Zirve Söyleşileri”nde bir araya gelerek Eskişehir deneyimlerini dinleme fırsatı da yakalıyor.
“Zirve Söyleşileri” kapsamında Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi (KUTTAM) Direktörü Prof. Dr. İhsan Solaroğlu yarın üniversite adayları ile buluşacak. Prof. Dr. Solaroğlu’nun “Hiçbir Hayal Çok Büyük Değildir” başlıklı çevrimiçi söyleşisine yarın (05 Ağustos 2020 Çarşamba) saat 20.00’da www.tercihimeskisehir.com adresi üzerinden katılmak mümkün olacak.

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