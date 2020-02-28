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Prof. Dr. Özerdoğan’dan yurt personeline “Kadınlarda Üreme Sağlığını Koruyucu Uygulamalar” semineri

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 28.02.2020 14:39 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi ve ESOGÜ Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAM) Yönetim Kurulu Üyesi Prof.

Prof. Dr. Özerdoğan’dan yurt personeline “Kadınlarda Üreme Sağlığını Koruyucu Uygulamalar” semineri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi ve ESOGÜ Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAM) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nebahat Özerdoğan, Kredi ve Yurtlar Kurumu Eskişehir Bala Hatun Kız Öğrenci Yurdu personeline “Kadınlarda Üreme Sağlığını Koruyucu Uygulamalar” konulu seminer verdi.
ESOGÜ 50. Yıl Etkinlikleri kapsamında, yurt konferans salonunda 55 kadın personelin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlik kapsamında kadınlara meme ve rahim ağzı kanserleri ve erken tanının önemi, üreme organlarının enfeksiyonları, pelvik taban bozuklukları ve koruyucu uygulamalar konularında bilgiler verildi ve katılımcılardan gelen sorular yanıtlandı.
Bala Hatun Kız Öğrenci Yurdu Müdür Vekili Zerrin Kaynak, seminerin çok verimli geçtiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

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