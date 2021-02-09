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Prof. Dr. Taçyıldız, "Sigara birçok hastalığa ve ölümlere yol açıyor"

09.02.2021 13:13 | Son Güncelleme:
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurdan Taçyıldız, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, sigaranın korona virüsten korunmayı engellediğini belirtti.
Tek bir sigarada 4 binden fazla zararlı kimyasal madde olduğunu kaydeden Taçyıldız sigara ve dumanının kanser, kalp damar hastalıkları ve koronavirüsten korunmaya çok büyük zararlar verdiğini aktardı.
Sigara içen kişilerin nikotin ile beraber katran ve 4 binden fazla zararlı kimyasal maddeyi soluduklarına ve vücutlarına aldıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Taçyıldız, sigara dumanının pasif içici durumundaki bebek ve çocuklar için de çok büyük zararlar içerdiğini vurguladı. Anne karnında sigara dumanına maruz kalan bebeklerin çok önemli sağlık sorunlarıyla karşılaştıklarını ifade eden Taçyıldız
şunları söyledi: "İçerdiği yüzlerce zararlı maddeyle tüm vücuda çok büyük zararlar veren sigara, hamilelerde erken doğum ve düşük doğum ağırlığı risklerini de beraberinde getiriyor. Anne ve babaların sigara içmeleri lösemi, lenfoma, beyin tümörü ve kemik tümörü gibi çocukluk çağı kanserlerinde artışa yol açmaktadır. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde sigara içen kişilere bir kez daha seslenmek isterim. Lütfen hem kendi sağlığımız, hem ailemiz, hem bebeklerimiz, hem de çocuklarımız için sigaradan tümüyle ve tamamen uzak duralım. Sigarasız bir Türkiye için, Sağlık Bakanlığımızın çok kıymetli ve çok önemli çalışmaları ve projeleri var. Ülkemizi sigarasız bir geleceğe taşıyalım. Çocuklarımıza sağlıklı günler ve yarınlar bırakalım."

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