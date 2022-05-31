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Prof. Dr. Tağıl'dan yazın yüksek sıcaklık uyarısı

31.05.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl: - "Kuzey Afrika üzerinden kuru ve sıcak havayı taşıyan üst düzey akım yaz ayları boyunca Avrupa ile birlikte Türkiye'deki hava durumu üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak"

İZMİR (AA) - Bakırçay Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, Kuzey Afrika üzerinden kuru ve sıcak havayı taşıyan üst düzey akımın yaz boyunca Avrupa ile birlikte Türkiye'deki hava durumu üzerinde büyük bir etkiye sahip olacağını, bu nedenle de yazın sıcakların mevsim normalleri üzerinde seyretmesini beklediklerini bildirdi.

Tağıl, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta ülkenin birçok bölgesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini hatırlattı.

İklim değişikliğinin istikrarsız hava koşullarına, yerel kuraklıklara ve aşırı sıcaklık kayıtlarına yol açtığını vurgulayan Tağıl, küresel sıcaklık artışının dünyada dengesiz hava koşullarına ve büyük ölçekli biyosfer rahatsızlıklarına neden olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Tağıl, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yer yer rekor derecelere ulaşan yüksek sıcaklıkların erken bir tarih olan mayıs ayının ortası gibi ortaya çıkmaya başlaması, Doğu Akdeniz'deki iklim değişikliğinin bir sonucu olarak görülebilir. Tahminlerimize göre Kuzey Afrika üzerinden kuru ve sıcak havayı taşıyan üst düzey akım yaz ayları boyunca Avrupa ile birlikte Türkiye'deki hava durumu üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak. Bu nedenle, bu yazın Türkiye'de normalden daha sıcak geçmesini bekliyoruz. Ancak sezon boyunca birçok iniş ve çıkış olacağını söyleyebiliriz. Zaman zaman batıdan esen rüzgara bağlı olarak denizden gelen küçük bir hava akışı, batı bölgelerde de gök gürültülü sağanak yağışa neden olabilecek. Ancak bu küçük bozulmaların kısa ömürlü olacağını söyleyebiliriz. Çünkü kuru ve sıcak havaya neden olan yüksek irtifadaki yüksek basınç koşullarına bağlı alçalan hava güneş radyasyonu miktarını artıracak. Yüksek sıcaklıklar, Türkiye için olağanüstü bir sıcaklık olayı olarak görülebilir ve hatta sezon için oldukça uzun sürebilir."

Tağıl, haziran ayının ilk yarısında ortaya çıkacak sıcaklık artışıyla Sahra kökenli toz etkisinin devam edeceğini belirtti.

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