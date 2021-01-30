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Proje ekibi, İl Müdürü Okumuş’u ziyaret edip bilgilendirdi

30.01.2021 11:00 | Son Güncelleme:
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Aydın’da çocuğun doğumundan itibaren kitapla karşılaşmasının önemini vurgulamak amacıyla tasarlanan “Patikle Başla Kitapla Yaşa” projesi çalışmalarına devam ediyor.

Aydın’da çocuğun doğumundan itibaren kitapla karşılaşmasının önemini vurgulamak amacıyla tasarlanan “Patikle Başla Kitapla Yaşa” projesi çalışmalarına devam ediyor. Proje ekibi çalışamları hakkında bilgi vermek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş’u makamında ziyaret etti.
Aydın’da projeyi yürütmekte olan Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi’nden Seçkin Selimoğlu, Efeler Cumhuriyet İlkokulu’ndan Tuğçe Kanlı, Nazilli Hasköy İlkokulu’ndan Arife Abak ve Söke Sıdıka İlkokulu’ndan Zeliha Çinpolat proje hakkında Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş’a sunum yaptı.
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belma Tuğrul, Öğretim Üyesi Dr. Nihan Feyman Gök, Öğretim Üyesi Dr. Işıl Taş, Güngören Polis Amca Anaokulu Müdürü Birgül Berna Uysal ve Beçin İlkokulu Okul Öncesi Öğretmeni Kader Duman’ın kurucusu olduğu Patik projesinin Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleriyle sürdürüldüğü belirtildi.
Patiğin her yörede kendine has isimle ve modelle çeşitleri bulunduğunu ve kültürümüzü yansıtan özellikler taşıdığını belirten proje yürütme kurulu üyeleri “Patik denilince akla ilk gelenlerden biri de bebektir. Patik tersten okununca kitap olur. İşte patikte saydığımız her şeyi kitapta da buluruz. Birisi kelime kelime, birisi ilmek ilmek işlenir. Projenin amacı bilişsel gelişimin çok hızlı olduğu okul öncesi dönemde çocuğun gelişimsel ihtiyaçlarının gözetilerek kitaplar yoluyla çocukların soru sorma, sorgulama, problem çözme, eleştirel düşünme ve tasarım odaklı düşünme becerilerinin felsefi düşünme ve üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesidir” diyerek projenin amacının çocuklara kitap okuma teknikleri, düşünme sorgulama süreçlerini desteklemek olduğunu belittiler.
Proje ile ilgili önerilerini öğretmenlerle paylaşan İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, projenin yürütülmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, öğretmenleri tebrik edip çalışmalarında başarı diledi.

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