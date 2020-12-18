Propolis ve ham balın bağışıklık ve öksürük üzerine etkisi

Uzmanlar, antioksidan özellikte olan propolis ve antienflamatuvar özellikte olan ham balın birlikte tüketildiğinde öksürük semptomlarını azalttığına dikkat çekiyor. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Celep, bağışıklığın desteklenmesi için propolis ve ham balın düzenli tüketilmesininin faydalı olacağını söyledi. Antifungal, antiviral, antienflamatuvar ve antitümör etkilere de sahip

Propolisin, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip doğal bir arı ürünü olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Celep; “.Arılar tarafından kovandaki mikropları yok etmek ve sterilizasyonu sağlamak için kullanılır. Arılar petek gözlerini önce propolis ile kaplar sonra ana arı petek gözüne yumurtasını bırakır. Bu sayede yumurtanın sağlıklı bir şekilde gelişmesi sağlanır. Ayrıca arılar, propolisle sıvanan petek gözlerine balını, polenini, arı sütünü koyar. Böylece arının ürünleri kovanda bozulmadan saklanır. Propolis; antioksidan ve antibakteriyel etkisinin yanı sıra, antifungal, antiviral, antienflamatuvar ve antitümör etkilere de sahiptir." dedi.

Yetişkinler 2 kaşık, çocuklar bir kaşık ham bal tüketebilir

Ham Balın, kovandan alındığı hali ile tüketime sunulan, yüksek sıcaklıklara (65-76°C) ısıtılmamış ve içerisindeki polenleri filtre edilmemiş doğal bal olduğunu söyleyen Doç.Dr. Celep; “ doğal balın kovandan elde edildikten kısa bir süre sonra kristalleştiğini, halk arasında bu durumun “donma” olarak da adlandırıldığını kaydetti. Bunun tamamen doğal bir olay olduğunu ve balın kristalleşmiş hali ile de tüketilebileceğini söyleyen Doç.Dr.Celep, " Sadece fiziksel bir değişim olan durumu engellemek için, ballara pastörizasyon dediğimiz, 65-76°C aralığında yüksek sıcaklık işlemi uygulanmaktadır. Oysaki balın, pastörize edilmesi gerekli değildir. Pastörizasyon yani yüksek sıcaklıklara ısıtma işlemi balın içerisinde doğal olarak bulunan enzimler, vitaminler ve antioksidan özelliğe sahip bazı ve fenolik ve flavonoid yapıdaki değerli bileşenlerin azalmasına neden olur. Filtrasyon ise balın doğal bileşiminde yer alan polenlerin azalmasına neden olur. Ham bal pastörize ve polenleri tutacak derecede filtre edilmediğinden besin içeriği tüm doğallık ve saflığıyla korunmaktadır. Dolayısıyla, balın pastörize ve filtre edilmemiş ham hali ile tüketilmesi daha doğrudur.Çocukların en az %10 oranında Saf Anadolu Propolisi içeren bir özütten günde en az 10 damla, yetişkinlerin ise 20 damla tüketmelerini tavsiye ederim. Ayrıca ham baldan da yetişkinlerin günde 2 tatlı kaşığı, çocukların 1 tatlı kaşığı tüketmelerini yararlıdır.”" dedi.