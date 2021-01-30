YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Propolisten koruyuculuk düzeyi yüksek cerrahi maske geliştirildi

Propolisten koruyuculuk düzeyi yüksek cerrahi maske geliştirildi

30.01.2021 11:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

OMÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevat Nisbet: - "Propolisi işleyerek üç katmanlı maske yaptık. Propolisten yaptığımız maskenin filtreleme özelliği var. Maskenin pestisit ve ağır metal açısından analizleri yapıldı, sağlık açısından da faydalı bir ürün"

MEHMET KUMCAĞIZ - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevat Nisbet, propoliste, yüksek düzeyde filtre sağlayan antibakteriyel ve antiviral özelliğe sahip cerrahi maske geliştirdiklerini belirtti.

Prof. Dr. Nisbet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalıklarla mücadele ve tedaviyi destekleyici alternatif ürünler geliştirmek amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kişisel koruyucu önlemlerin başında gelen maskeye talebin arttığını ancak hangi tür maskelerin virüslere karşı daha koruyucu olduğunun da gündeme geldiğine işaret eden Nisbet, piyasada kullanılanların çoğunun virüslere karşı koruyuculuğu bulunmayan, havada asılı partiküllere karşı koruyuculuk sağlayan ve genelde işçi güvenliği amacıyla kullanılan toz maskeleri olduğunu anlattı.

Fakülte olarak hem viral risklere karşı korumayı sağlayacak hem de günlük hayatta kullanımı konforlu bir yüz maskesi geliştirmek istediklerini dile getiren Nisbet, birçok alanda insan sağlığına faydası bulunan propolisten (arıların, bitkilerin tomurcuk ve gövdelerinden topladığı reçinemsi maddeleri işlemesiyle ürettikleri bir ürün) tamamen doğal ve sağlıklı tıbbi maske geliştirdiklerini söyledi.

- "Seri üretim için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

OMÜ Veteriner Fakültesi laboratuvarında yaklaşık 6 ay sürdürülen çalışma sonucunda propolisi kumaş haline getirdiklerini belirten Nisbet, "Propolisi işleyerek üç katmanlı maske yaptık. Propolisten yaptığımız maskenin filtreleme özelliği var. Maskenin pestisit ve ağır metal açısından analizleri yapıldı, sağlık açısından da faydalı bir ürün. Propolis ekstraksiyonunu başka bitkinin ekstrasiyonu ile kombine ederek geliştirdik. Maskenin seri üretimi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Tıbbi veya cerrahi maskelerin hava yolu ile hastalık bulaşma riskini düşürmek, hava kirliliği nedeniyle oluşan toz partiküllerini solumaktan korunmak için sıklıkla kullanıldığına dikkati çeken Nisbet, şöyle devam etti:

"Özellikle Kovid-19 sürecinde kullanılması önerilen maskelerin seçimi büyük önem taşımaktadır. Medikal maskeler, bakteri filtrasyon etkinliğine ve koruma seviyelerine göre 'tip I' ve 'tip II' olarak iki ana grupta toplanmakta. Tip I tıbbi yüz maskeleri, özellikle epidemik veya pandemik durumlarda toplumda enfeksiyonların yayılma riskini azaltmak için hastalar için kullanılır. Tip II maskeler ise esas olarak ameliyathane veya benzer gereksinimleri olan diğer tıbbi ortamlarda sağlık profesyonelleri tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır ancak her maske uygun değildir. Antioksidan ve antimikrobiyal özelliği bulunan propolisi işleyerek maske haline getirdik. Sağlık açısından çok sayıda özelliği bulunan propolis, artık maske olarak virüslerden koruyacak."

Nisbet, propolisten elde ettikleri maskenin orta katmanında partiküller ve patojenlerin her iki yönde nüfus etmesini önleyen bir fitre özelliği bulunduğuna dikkati çekerek bu maskenin yüksek düzeyde antibakteriyel ve antiviral özelliğe sahip olduğunu belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

Samsun Namaz Vakitleri 30 Ocak Cumartesi

İmsak
06:13
Sabah
07:41
Öğle
12:53
İkindi
15:30
Akşam
17:55
Yatsı
19:18

Samsun Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Cumartesi

İlkadım Eczanesi
Ilkadim
Murat Eczanesi
Ilkadim
Sahara Eczanesi
Ilkadim
Tüfekçi Eczanesi
Atakum
Vitamin Eczanesi
Atakum
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Akhisarspor'da 5 transfer

Akhisarspor'da 5 transfer

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

Diğer Haberler

Bafra’da silahlı-bıçaklı kavga: 1 yaralı

Bafra’da silahlı-bıçaklı kavga: 1 yaralı

Mübadiller dayanışma için Atakum’da bir araya geldi

Mübadiller dayanışma için Atakum’da bir araya geldi

Evi yanan vatandaşa kaymakamlıktan ev yardımı

Evi yanan vatandaşa kaymakamlıktan ev yardımı

GÜNCELLEME - Samsun'da yabancı uyruklu 11 DEAŞ şüphelisinin gözaltı süresi uzatıldı

GÜNCELLEME - Samsun'da yabancı uyruklu 11 DEAŞ şüphelisinin gözaltı süresi uzatıldı

Samsun Havalimanı Güvenlik Komisyonu Toplantısı

Samsun Havalimanı Güvenlik Komisyonu Toplantısı

Samsun’da şüpheli ölüm

Samsun’da şüpheli ölüm

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.