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Protokolün hastane ziyareti sırasında çatıya çıkıp para istedi

22.04.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde protokol üyelerinin hastaneyi ziyareti sırasında Devlet Hastanesi karşısındaki 4 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihara kalkışan ve para isteyen şahıs, güçlükle ikna edilerek çatıdan indirildi.

Protokolün hastane ziyareti sırasında çatıya çıkıp para istedi

Edinilen bilgiye göre, Hasan İ. (39) protokol üyelerinin Devlet Hastanesi’ni ziyareti sırasında hastanenin karşısındaki 4 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Para isteyen şahıs, belediye başkanı ve olay yerine gelen polis ekiplerinin 2,5 saatlik çabalarıyla ikna edilerek çatıdan indirildi. A

ntalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile ambulansın aşağıda hazır bekletildiği 2,5 saatin sonunda ikna edilen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde toplanan meraklı vatandaşlar ise yaşananları cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.
Tedarik edilen yol parası sonrası şahıs yolcu otobüsüyle Antalya’ya gönderildi.

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