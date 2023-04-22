Protokolün hastane ziyareti sırasında çatıya çıkıp para istedi

Edinilen bilgiye göre, Hasan İ. (39) protokol üyelerinin Devlet Hastanesi’ni ziyareti sırasında hastanenin karşısındaki 4 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Para isteyen şahıs, belediye başkanı ve olay yerine gelen polis ekiplerinin 2,5 saatlik çabalarıyla ikna edilerek çatıdan indirildi. A

ntalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile ambulansın aşağıda hazır bekletildiği 2,5 saatin sonunda ikna edilen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde toplanan meraklı vatandaşlar ise yaşananları cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.

Tedarik edilen yol parası sonrası şahıs yolcu otobüsüyle Antalya’ya gönderildi.

