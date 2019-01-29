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PSG'de Neymar'ın ayak kemiğinde kırık tespit edildi

FRANSA HABERLERİ  | 29.01.2019 07:59 | Son Güncelleme

PSG'de Neymar şoku! Fransız futbolcunun ayak kemiğinde kırık tespit edildiği ve ameliyat olacağı öğrenildi.

PSG'de Neymar'ın ayak kemiğinde kırık tespit edildi

PSG'nin hafta arası Strasbourg ile oynadığı kupa maçında sakatlanan Neymar'dan gelen haberler kötü. Fransız basını, yıldız futbolcunun sezonu kapatabileceğini yazdı. Fransız basınında L'Equipe'in haberine göre, Neymar'ın sağ ayak kemiğinde kırık tespit edildi. Buna göre yıldız futbolcunun %90 ihtimalle ameliyat olması gerektiği kaydedildi. Ameliyat sonrasında Neymar'ın sahalara dönmesinin birkaç ayı bulabileceği, dolayısıyla sezonu kapatma ihtimalinin yüksek olduğu öngörüldü.

Fransa Kupası'nda PSG ile Strasbourg arasında oynanan müsabakayı PSG 2-0 kazandı. Maçın ikinci yarısında sakatlanan Neymar'ın tedavisi sırasında yedek kulübesie işaret edilerek oyuna devam edilemeyeceği bildirildi. 62. dakikada kenara gelen Neymar, bu esnada gözyaşlarını tutamadı. (FUTBOL ARENA)

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Anahtar Kelimeler:
neymar psg Fransa Strasbourg

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