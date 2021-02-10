YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Psikolojik Destek Merkezi Hizmete Açıldı

Psikolojik Destek Merkezi Hizmete Açıldı

10.02.2021 16:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla hayata geçirilen Kadın-Aile-Çocuk Psikososyal Destek Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla hayata geçirilen Kadın-Aile-Çocuk Psikososyal Destek Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. 12 yaş üstü çocuklar, aileler ve kadınlara psikolojik destek vermek amacıyla hizmete açılan hizmet binası, Aydınlı ailelere ücretsiz psikolojik destek sunacak.

Hasanefendi Mahallesinde düzenlenen açılış töreninde konuşan Başkan Atay, seçim döneminde verdiği sözlerden birini daha tutmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın yanı sıra belediye meclis üyeleri ve mahalle sakinlerinin katıldığı program, açılış kurdelesinin kesilmesi ile devam etti.
“Danışmanlık merkezi şarttı”
Tüm vatandaşların desteğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde olunduğuna dikkat çeken Başkan Atay; “Bir sözümü daha yerine getirmenin mutluluğunu, onurunu ve gururunu yaşıyorum. Seçildiğim zaman yapacağım hizmetlerin bir tanesi de buydu. İnanın ki insanlarımızın psikolojisinin bozulduğu sorunlarımızın arttığı ekonomimizin artık dibe vurdu bir süreç içerisinde hepimizin desteğe ihtiyaç duyduğu bir dönemi yaşıyoruz. Pandemi sürecinde bizler sağlık çalışanları için doktorlar için bir otel kiraladık. Bir de bu pandemi süresi içerisinde evde çok uzun süre kalıp kadınlarımıza şiddet uygulayan erkeklerden kadınlarımızı kurtarabilmek için de otel kiraladık. Kadınlarımızı koruyabilmek için kiraladığımız otelde, ben kimsenin kalacağını düşünmüyordum ama maalesef yer kalmadı. Şiddet gören kadınlarımızın sığınabileceği yada şiddet görmeden önce eğitim ve danışmanlık alabileceği bir merkez şarttı. Belediye başkanı olarak bugün bu sorunların çözümü bu psikolojik destek merkezimizi hizmete açıyoruz” dedi.
“Mutluluk ailede başlar”
Mutluluğun ilk önce aile içinde kurulacağını vurgulayan Başkan Atay; “Mutlu bir toplum oluşturmak zorundayız, eğer mutlu bir toplum yaratamazsak geleceğimizle ilgili büyük kuşkularımız olur. Mutluluğu önce ailede kuracağız çocuklarımız mutlu olacak evin direği kadınlar mutlu olacak. Kadınlarımız şiddete maruz kalmamalı ekonomi ile ilgili durumunun da şartlarına uygun olmalı ailesini bir arada tutabilmeli. Bizde bu toplum için yapılması gereken ne varsa yapmaya hazırız. Bütün kararlarımız belediye meclisi üyelerimizin oybirliğiyle çıkıyor. Ben diğer partilerdeki meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, en çok da onlar destek oluyorlar. Bugün bir sözümü daha yerine getirmekten mutluluk duyarken, Efeler halkının buradaki hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanacağını da söylemek istiyorum. Bu psikoloji merkezimizde 15 günlük randevumuz dolmuş durumda. Bu merkezimizin de Efeler halkına sorunları giderme konusundaki dayanışmamıza katkı yapmasını umuyorum” dedi.
"Minik Volkan’a tablet sözü"
Konuşmaların ardından protokol ile birlikte hizmet binasının açılışını gerçekleştiren Başkan Atay, danışma merkezini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Açılış sırasında Başkan Atay’ın arkadaşı olduğunu söyleyerek evinin balkonundan el sallayan Minik Volkan, daha sonra başkanın yanına gelerek selamlaştı. Samimi bir şekilde minik Volkan ile muhabbet eden Başkan Atay, online eğitimlerinde kullanabilmesi için tablet sözü verdi. Yetkililere talimat vererek minik Volkan’a tablet gönderilmesini istedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Halil Sezai evleniyor! Halil Sezai evleniyor!
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

Aydın Namaz Vakitleri 10 Şubat Çarşamba

İmsak
06:35
Sabah
07:57
Öğle
13:28
İkindi
16:22
Akşam
18:48
Yatsı
20:05

Aydın Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Çarşamba

Atasoy Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Ozan Eczanesi
Merkez
Yedieylül Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Aysan Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Diğer Haberler

Didim Devlet Hastanesi’nde ilk kez PEG açıldı

Didim Devlet Hastanesi’nde ilk kez PEG açıldı

Vurgun yaptığı iddia edilen kuyumcu serbest bırakıldı

Vurgun yaptığı iddia edilen kuyumcu serbest bırakıldı

ADH “Kalp Merkezi” olarak tescillendi

ADH “Kalp Merkezi” olarak tescillendi

Trafiğe çıkan sıpa, sürücülere zor anlar yaşattı

Trafiğe çıkan sıpa, sürücülere zor anlar yaşattı

Kaymakam Soley’den Korona virüs aşısı çağrısı

Kaymakam Soley’den Korona virüs aşısı çağrısı

Mahalle bekçileri salgının önlenmesinde etkin rol oynuyor

Mahalle bekçileri salgının önlenmesinde etkin rol oynuyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.