PSV futbolcuları, G.Saray'ı yendikten sonra İstanbul'da Türk kızlarıyla parti yaptı

Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven, Galatasaray'ı 5-1 ve 2-1'lik skorlarla yenerek tur atlamıştı. Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; PSV'li futbolcular, galibiyet sonrası soluğu Gayrettepe'deki bir gece kulübünde aldı.

Fode Fofana, Marco Van Ginkel, Nick Viergever ve Davy Pröpper gibi oyuncular sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

Marco Van Ginkel ve Davy Pröpper, bir kadınla taksiye binerken görüntülenince büyük panik yaşadı. Diğer futbolcular da arka kapıdan çıkış yaptı.



