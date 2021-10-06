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PTT'den "12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

06.10.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PTT'den "12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

PTT AŞ, "12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası" konulu anma puluyla ilk gün zarfını tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ulaştırma ve haberleşme sektörünün öncülerinin bir araya geldiği "12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası" konulu 4 değerli anma pulu ve söz konusu pula ait ilk gün zarfı ile tek değerli blok şeklinde hazırlanan anma pulu kullanıma sunuldu.

Söz konusu anma pulu, pula ait 18,5 lira bedelli ilk gün zarfı ile 4 lira bedelli seri numaralı blok pul "www.filateli.gov.tr" internet adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde satışa çıktı.

Aynı tarihte "Sirkeci PTT Müdürlüğü Fatih/İstanbul" ve "Atatürk Havalimanı C Terminali Geçici PTT İşyeri Yeşilköy/İstanbul" adreslerinde "12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası 06.10.2021 İstanbul" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.

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