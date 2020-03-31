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PTT’den ihtiyaç sahiplerine ödemeler başlıyor

ADANA HABERLERİ  | 31.03.2020 16:26 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı korona virüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye 1000’er TL tutarındaki ödemelerin 1 Nisan tarihinden itibaren başlayacağı bildirildi.Adana PTT Başmüdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ödeme tarihleri ihtiyaç sahibinin doğum yılının son rakamına göre belirlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı korona virüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye 1000’er TL tutarındaki ödemelerin 1 Nisan tarihinden itibaren başlayacağı bildirildi.
Adana PTT Başmüdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ödeme tarihleri ihtiyaç sahibinin doğum yılının son rakamına göre belirlendi. Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan’da, 1 ve 6 olanlar 2 Nisan’da, 2 ve 7 olanlar 3 Nisan’da, 3 ve 8 olanlar 4 Nisan’da, 4 ve 9 olanlar 5 Nisan’da ihtiyaç ödemelerini alacak.
PTT iş yerlerinde yoğunluğun önüne geçebilmek amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu 2022 Sayılı Kanun kapsamındaki yardım ödemeleri öne çekilerek, işsizlik ödenekleri ile aynı döneme denk gelmemesi sağlandı. Bu kapsamda PTT’de hesabı bulunan işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış müşterilerin işsizlik ödemeleri 5 Nisan tarihinden itibaren hesaplarına yatırılacak.
Açıklamada, "Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla virüsün yayılmaması için sosyal temasın en aza indirilmesi gerektiğini hatırlatıyor, vatandaşlarımızın tüm kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği olağanüstü mücadeleye katılarak kurallara uymasının önemli olduğunu vurguluyoruz. İşlemlerini internet ya da ATM’den yapamayan vatandaşlarımızı kontrollü bir şekilde iş yerlerimizde misafir ediyoruz. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak yaygın iş yerlerimizde bulunan gişelerde görevli personel sayısının en fazla iki katına kadar müşteriyi sırayla iş yerlerimize alarak işlemlerinizi yapmayı sürdüreceğiz. Ayrıca şubelerimizde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla ATM’lerden ücretsiz günlük para çekme limitini 3 bin TL’ye yükselttiğimizi hatırlatmak isteriz.
Korona virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana PTT olarak gerekli tedbirleri aldık. Tüm PTT iş yerlerimizde, dağıtım ve servis araçlarımızda ve müşterilerin temas edebileceği alanlarda Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda dezenfeksiyon çalışmalarını düzenli olarak yaparak, müşterilerimizin ve personelimizin sağlığını koruyoruz."

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