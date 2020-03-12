Pursaklar’da yeni bir hanım evi daha hizmete girdi

Pursaklar Belediyesi tarafından Altınova Mahallesi’nde yeni bir hanım evi kadınların hizmetine sunuldu.

Kadınlara yönelik birçok kültür, eğitim faaliyeti, spor tesisleri ve kurs merkezleri imkanı sunan Pursaklar Belediyesi, farklı mahallelerde hayata geçirdiği hanım evlerinde kadınların güzel vakit geçirmesine katkı sunuyor. İlçe merkezinin yanında kırsal kesimlerde de sosyal ve kültürel dönüşümü amaçlayan Pursaklar Belediyesi, Altınova Mahallesi’ndeki Ayşe Hatun Hanım Evi’ni hizmete açtı. Açılışını Başkan Ertuğrul Çetin’in yaptığı Ayşe Hatun Hanım Evi’nde kadınlar boş zamanlarını yararlı etkinliklerle değerlendirirken, spor, kurs ve çeşitli eğitimlerden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Kadınların toplumun temeli olduğunu belirten Başkan Ertuğrul Çetin, “Sağlıklı bir gelecek için hanım kardeşlerimizi çok önemsiyoruz. Çünkü çocuklarımızı yetiştirenler annelerdir. Hanım kardeşlerimiz için ilçemizde yeni mekanlar oluşturuyoruz. İlçemizin dört bir yanına hanım evleri yapıyoruz ve teker teker açıyoruz. Bu merkezlerde hanım kardeşlerimiz kurs, eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilecek. Bize göre fiziki dönüşümün yanında sosyal dönüşüm de çok önemli. Hanım konaklarımız da sosyal ve kültürel dönüşümün bir parçasını oluşturuyor. Onlar için güzel bir aktivite olacağına inanıyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

