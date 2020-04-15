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Pütürge İlçesi Sahilköy’da karantina kaldırıldı

MALATYA HABERLERİ  | 15.04.2020 14:41 | Son Güncelleme

Malatya’nın Pütürge İlçesi Sahilköy Mahallesinde Covid-19 nedeniyle karantina uygulaması kaldırıldı.Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Pütürge İlçesi Sahilköy Mahallesinde Covid-19 vakası tespit edilmesi nedeniyle, 31 Mart 2020 tarihinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla alınan karantina kararının, mahallede yapılan sağlık taraması neticesinde şüpheli vakaya rastlanmaması nedeniyle 15 Nisan 2020 tarihinden itibaren karantina uygulamasının kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.Bu arada, Malatya’da Darende’nin Ilıca, Arapgir’in Eğnir, Hekimhan’ın Kozdere, Pütürge’nin Sahilköy, Kuluncak’ın Kaynarca, Akçadağ’ın Küçükkürne Mahalleleri ile Darende ilçesi Aşağıulupınar Mahallesi Sarılar bölgesi korona de virüs salgını nedeniyle karantinaya alınmıştı.12 Nisan’da Arapgir ilçesi Eğnir Mahallesi, 13 Nisan’da ise Hekimhan ilçesi Kozdere Mahallesi’nde karantina uygulaması sona ermişti.

Malatya’nın Pütürge İlçesi Sahilköy Mahallesinde Covid-19 nedeniyle karantina uygulaması kaldırıldı.
Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Pütürge İlçesi Sahilköy Mahallesinde Covid-19 vakası tespit edilmesi nedeniyle, 31 Mart 2020 tarihinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla alınan karantina kararının, mahallede yapılan sağlık taraması neticesinde şüpheli vakaya rastlanmaması nedeniyle 15 Nisan 2020 tarihinden itibaren karantina uygulamasının kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.
Bu arada, Malatya’da Darende’nin Ilıca, Arapgir’in Eğnir, Hekimhan’ın Kozdere, Pütürge’nin Sahilköy, Kuluncak’ın Kaynarca, Akçadağ’ın Küçükkürne Mahalleleri ile Darende ilçesi Aşağıulupınar Mahallesi Sarılar bölgesi korona de virüs salgını nedeniyle karantinaya alınmıştı.
12 Nisan’da Arapgir ilçesi Eğnir Mahallesi, 13 Nisan’da ise Hekimhan ilçesi Kozdere Mahallesi’nde karantina uygulaması sona ermişti. Pütürge’nin Sahilköy’de de, karantina kaldırılınca, Malatya’da son günlerde 3 mahallede karantina kaldırılmış oldu.

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