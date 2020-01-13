Pütürge’de karla mücadele sürüyor

Malatya’nın Pütürge ilçesinde, kar nedeniyle kapalı olan mahalle yolu sayısı yapılan çalışmaların ardından bire düştü.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığından alınan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde yürütülen karla mücadele çalışmaları ile kapalı olan 4 mahalle yolundan 3’ü temizlenirken, 1 mahalle yolunda ise henüz kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Karla mücadele çalışmalarında zaman zaman yağan kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların tekrar tekrar açılmak zorunda kalındığı öğrenildi.

