QNB Finansbank, Dijital Köprü Platformu ile bu yıl 6'ncı ödülünü kazandı

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, KOBİ'lerin dijital dönüşümü kapsamında hayata geçirdiği Dijital Köprü Platformu ile bu yıl 6'ncı ödülünü aldı.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın Dijital Köprü Platformu, Avrupa'nın önde gelen müşteri deneyimi yarışmalarından European Customer Centricity Awards'ta "En İyi Dijital Strateji" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB eFinans Genel Müdürü ve QNB Finansbank Grup Tüzel Dijital Bankacılık Başkanı Okay Yıldırım, QNB Finansbank'ın, sadece bankacılık işlemleri için değil, iş yapış biçimini kolaylaştırma ve dijital çözümler üretme konusunda da firmaların yanında olduğunu vurguladı.

Dijital Köprü Platformu ile firmaların e-faturadan ön muhasebeye, insan kaynaklarından e-ticarete kadar tüm işlerini dijitale taşıyarak entegre çözümlerle işlerini hızlandırmalarına destek olduklarını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Platformumuzla bu yıl pek çok kez ödüle layık görüldük. Devamının geleceğine inancımız tamdı, öyle de oldu. Şimdi de sektörün en prestijli ödül programlarından biri olan European Customer Centricity Awards'ta 'En İyi Dijital Strateji' kategorisinde birincilik ödülünün sahibi olduk. Yıl boyunca üstün inovasyon, dijital strateji ve teknoloji alanlarında kazandığımız bu ödüller işimizi ne kadar doğru yaptığımızın bir göstergesi. QNB Finansbank Dijital Köprü ekibi olarak, platforma katmaya devam edeceğimiz yeniliklerle firmaların dijital dönüşüm süreçlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Hatta ekim ayında müşterilerimizden gelen önerilerde ön plana çıkan ve günümüzde çok talep gören e-Ticaret Altyapısı çözümümüzü platformumuza ekleyerek Dijital Köprü'deki e-ticaret çözümlerimizi zenginleştiriyoruz."

