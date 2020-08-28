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QNB Finansbank yetenek kazanımı programlarıyla 9 ödülün sahibi oldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 28.08.2020 10:24 | Son Güncelleme

QNB Finansbank, Yetenek Kazanımı programlarıyla Stevie Awards'ta 5 kategoride, iki altın, iki bronz ve bir gümüş sahibi olurken; Brandon Hall Groups tarafından düzenlenen Mükemmellik Ödülleri'nde 4 kategoride, iki altın bir gümüş ve bir bronz ödül aldı

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, iş dünyasının prestijli ödül programlarından biri olan 2020 Stevie Awards for Great Employers'ta 5, Brandon Hall Groups tarafından düzenlenen Mükemmellik Ödülleri'nde ise 4 ödülün sahibi oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, Yetenek Kazanımı programlarıyla Stevie Awards'ta 5 kategoride, iki altın, iki bronz ve bir gümüş sahibi olurken; Brandon Hall Groups tarafından düzenlenen Mükemmellik Ödülleri'nde 4 kategoride, iki altın bir gümüş ve bir bronz ödül aldı.

Banka, her iki ödül programında, farklı kategorilerde toplamda 9 ödüle uzandı.

The Stevie Awards for Great Employers programında ödüle layık görülen QNB Finansbank İnsan Kaynakları birimi; En İyi Genç İstihdam Stratejisi Kategorisinde ve En Yenilikçi Yetenek Kazanma Programı kategorisinde altın, İşe Alımda Başarı Kategorisinde gümüş, En İyi Yetenek Kazanımı Kategorisinde ve Yılın İşe Alım ve Yetenek Kazanımı Ekibi kategorisinde bronz olmak üzere toplam 5 Stevie'nin sahibi oldu.

Brandon Hall Groups tarafından düzenlenen Mükemmellik Ödülleri’nde de QNB Finansbank Yetenek Kazanımı Programlarıyla; En İyi Yenilikçi Yetenek Kazanma Programı ve En İyi Yenilikçi Yetenek Yönetimi Programı kategorilerinde altın, Yüksek Potansiyel Gelişiminde En İyi İlerleme kategorisinde gümüş ve En İyi Kaynak Bulma, Değerlendirme Stratejisi kategorisinde bronz olmak üzere toplam 4 ödülün sahibi oldu.

QNB Finansbank'ın ödüle layık görülen İK yetenek kazanımı programları içerisinden şu programlar bulunuyor; Finans Up, Finans Audit Pro, Career, Finans 101 Şube & Finans Pro Genel Müdürlük Staj Programları, MT Programı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar, "QNB Finansbank olarak, müşterilerimize benzersiz bir bankacılık deneyimi sunmanın yanı sıra güçlü ve kurumuna bağlı bir insan kaynağı oluşturmak en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor. İnsan Kaynakları ekibi olarak, bu iki önceliğimizde hedeflerimize ulaşmak için yaptığımız yenilikçi çalışmalar konusunda takdir edilmekten büyük bir heyecan duyuyoruz. Ekiplerimizin sıkı çalışmasının bu olağanüstü ödüllerle onurlandırıldığını görmek mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

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