QNB Finansbank yetenek kazanımı programlarıyla 9 ödülün sahibi oldu

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, iş dünyasının prestijli ödül programlarından biri olan 2020 Stevie Awards for Great Employers'ta 5, Brandon Hall Groups tarafından düzenlenen Mükemmellik Ödülleri'nde ise 4 ödülün sahibi oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, Yetenek Kazanımı programlarıyla Stevie Awards'ta 5 kategoride, iki altın, iki bronz ve bir gümüş sahibi olurken; Brandon Hall Groups tarafından düzenlenen Mükemmellik Ödülleri'nde 4 kategoride, iki altın bir gümüş ve bir bronz ödül aldı.

Banka, her iki ödül programında, farklı kategorilerde toplamda 9 ödüle uzandı.

The Stevie Awards for Great Employers programında ödüle layık görülen QNB Finansbank İnsan Kaynakları birimi; En İyi Genç İstihdam Stratejisi Kategorisinde ve En Yenilikçi Yetenek Kazanma Programı kategorisinde altın, İşe Alımda Başarı Kategorisinde gümüş, En İyi Yetenek Kazanımı Kategorisinde ve Yılın İşe Alım ve Yetenek Kazanımı Ekibi kategorisinde bronz olmak üzere toplam 5 Stevie'nin sahibi oldu.

Brandon Hall Groups tarafından düzenlenen Mükemmellik Ödülleri’nde de QNB Finansbank Yetenek Kazanımı Programlarıyla; En İyi Yenilikçi Yetenek Kazanma Programı ve En İyi Yenilikçi Yetenek Yönetimi Programı kategorilerinde altın, Yüksek Potansiyel Gelişiminde En İyi İlerleme kategorisinde gümüş ve En İyi Kaynak Bulma, Değerlendirme Stratejisi kategorisinde bronz olmak üzere toplam 4 ödülün sahibi oldu.