QNB Finansbank'ın 2019 net karı 2,6 milyar TL oldu

İSTANBUL (AA) - Katar'ın en büyük bankası Qatar National Bank’ın (Q.P.S.C.) Türkiye’deki iştiraki QNB Finansbank'ın 2019 yılı net karı 2 milyar 622 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

QNB Finansbank açıklamasına göre, banka, 2019 yılında da istikrarlı büyümesini sürdürürken, ekonomiye katkı sağlamaya devam etti.

31 Aralık 2019 itibarıyla bankanın toplam aktifleri 2018 yıl sonuna kıyasla yüzde 15 artarak 181 milyar 681 milyon TL’ye ulaşırken, net kredileri yüzde 18 artarak 110 milyar 683 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 20’lik artışla 100 milyar 219 milyon TL’ye yükseldi.

Toplam öz kaynaklar 2018 yıl sonuna göre yüzde 15 artarak 16 milyar 685 milyon TL’ye ulaşırken, bankanın 31 Aralık 2019 itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 15,73 olarak gerçekleşti.

Bankanın 2019 yılı net karı da 2 milyar 622 milyon TL seviyesinde kayıtlara geçti.

- "Türkiye ekonomisi ve sektörümüze katkımızı sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, bankanın toplam aktiflerinde ve öz kaynaklarında gerçekleşen artışlarla başarılı bir yıl geçirdiklerini dile getirdi.