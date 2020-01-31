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QNB Finansbank'ın 2019 net karı 2,6 milyar TL oldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 31.01.2020 11:04 | Son Güncelleme

QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu: - "Bankanın toplam aktiflerinde ve özkaynaklarında gerçekleşen artışlarla başarılı bir yıl geçirdik" - " Bankamızın nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla ekonomiye sağladığı kaynak 147 milyar TL’ye ulaştı"

İSTANBUL (AA) - Katar'ın en büyük bankası Qatar National Bank’ın (Q.P.S.C.) Türkiye’deki iştiraki QNB Finansbank'ın 2019 yılı net karı 2 milyar 622 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

QNB Finansbank açıklamasına göre, banka, 2019 yılında da istikrarlı büyümesini sürdürürken, ekonomiye katkı sağlamaya devam etti.

31 Aralık 2019 itibarıyla bankanın toplam aktifleri 2018 yıl sonuna kıyasla yüzde 15 artarak 181 milyar 681 milyon TL’ye ulaşırken, net kredileri yüzde 18 artarak 110 milyar 683 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 20’lik artışla 100 milyar 219 milyon TL’ye yükseldi.

Toplam öz kaynaklar 2018 yıl sonuna göre yüzde 15 artarak 16 milyar 685 milyon TL’ye ulaşırken, bankanın 31 Aralık 2019 itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 15,73 olarak gerçekleşti.

Bankanın 2019 yılı net karı da 2 milyar 622 milyon TL seviyesinde kayıtlara geçti.

- "Türkiye ekonomisi ve sektörümüze katkımızı sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, bankanın toplam aktiflerinde ve öz kaynaklarında gerçekleşen artışlarla başarılı bir yıl geçirdiklerini dile getirdi.

QNB Finansbank’ın yüksek özsermaye karlılık oranı ile sektördeki gücüne değinen Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"QNB Finansbank olarak, sürdürülebilir gelir kaynaklarına yönelerek sektör genelinin üzerinde bir kredi büyümesi sağladık. Riskleri zamanında ve doğru tanımlayan, etkin ve sistematik risk yönetimi stratejimiz ile öz sermaye karlılığımızı da korumayı başardık. Uzun vadeli, sürdürülebilir büyüme stratejimiz ve ülkemiz geleceğine duyduğumuz güven ile reel ekonomiye katkımızı 2019 yılında da arttırarak devam ettirdik. Bankamızın nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla ekonomiye sağladığı kaynak 147 milyar TL’ye ulaştı. QNB Finansbank'ın ana hissedarı QNB’nin (Qatar National Bank) gücünü de yanımıza alarak, Türkiye ekonomisi ve sektörümüze katkımızı sürdüreceğiz."

Güzeloğlu, ayrıca 2019 yılında da topluma katkı sağlamak ve çocukları geleceğe hazırlamak amacı ile yürütülen kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına devam ettiklerini de belirterek, "QNB Finansbank olarak Minik Eller Büyük Hayaller sosyal sorumluluk platformumuzla çocuklarımızı matematikten kodlamaya, sanattan kültüre birçok alanda geleceğe hazırlamak için gönüllü finansçılarımız ve iş ortaklarımız ile yüz binlerce çocuğa ulaşmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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