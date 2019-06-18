Quaresma'dan Fikret Orman'a flaş yanıt! 'Mutlu değillerse...'

Beşiktaş'ta Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma, Fikret Orman'ın, "Parasını verin, gönderin gitsin" sözlerine Instagram'dan yanıt verdi.

QUARESMA, KAGAWA VE GÜVEN ŞUT YARIŞMASINDA KOZLARINI PAYLAŞTI

Portekizli oyuncu, "Başkanın verdiği açıklamaya yönelik bir yorum yapmayacağım. Benimle mutlu değillerse toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim, gelince İstanbul'a gelince gerçekleri açıklayacağım. İsteyen, istediğini düşünmekte özgürdür" sözlerini kullandı. **FİKRET ORMAN NE DEMİŞTİ?** Siyah-Beyazlılar'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Şubat ayından beri maaş ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle kulübe avukatı aracılığıyla ihtar göndermişti. Yaklaşık 1 milyon Euro'luk alacağının ödenmesi için verdiği süre bugün dolacak olan Q7, bu hareketiyle Başkan Fikret Orman'ı adeta çıldırttı. İddiaya göre; konuyu İkinci Başkan Serdal Adalı'yla birlikte değerlendiren Başkan Orman'ın, "Kulüpten adeta servet kazandı. En kritik maçlarda takımı yalnız bıraktı. Bir de kalkmış şikayetçi olmuş. Ödemelerdeki gecikme her kulüpte olduğu gibi bizde de var. Parasını verin, gönderin gitsin" dediği öğrenildi. Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'a ilk transferinde büyük rol oynayan ve tecrübeli kanat oyuncusuyla arasındaki abi-kardeş ilişkisi bilinen Adalı'nın da ilk etapta bu oyuncunun kalması yönünde görüş bildirmesine rağmen son gelişme sonrasında kararını değiştirdiği kaydedildi. ![qq](https://imgrosetta.mynet.com/file/10802206/640xauto.jpg)