Quick Sigorta ve Corpus Sigorta, yeni binaları "Quick Tower"da yerlerini aldı

İSTANBUL (AA) - Maher Grubu iştiraklerinden Quick Sigorta ve Corpus Sigorta, yeni binaları Quick Tower’a taşındı.

Şirket açıklamasına göre, ulusal ve uluslararası pek çok ödülün sahibi olan Quick Tower, Anadolu Yakası'nın en prestijli ve en akıllı binalarından bir tanesi olarak öne çıkıyor. Eski adıyla AND Kozyatağı olan Quick Tower'da ilaç, petro-kimya, bilişim, bankacılık, gıda gibi farklı sektörlerinden birçok ulusal ve uluslararası firmanın yönetim ofisi yer alıyor. Teknolojik altyapısıyla iş dünyasının tüm taleplerini karşılamaya hazır olan Quick Tower, 72 bin metrekarelik alanı ve modern mimarisiyle zamanın ihtiyaçlarına uygun, şehir yaşamının dinamikleriyle paralel yeni bir iş ve yaşam tarzı sunuyor.

Maher Grubu bünyesindeki Quick Finans, Qpay, MHR Gayrimenkul gibi diğer iştirakler de aynı binada faaliyetlerine devam edecek.

Quick Tower, Alman mimarlık şirketi HPP Architects tarafından denge konsepti ile tasarlandı. 72 bin metrekarelik inşaat ve 36 bin metrekarelik kiralanabilir alanıyla 25 katlık bina, A+ ofis ve perakende dükkan seçeneklerini de barındırıyor. Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından LEED Platinum sertifikası sahibi olan Quick Tower, "Şehrin Meydanı" ile insanların bir araya gelerek eğlendiği, kendini iyi ve özgür hissettiği meydanları sunuyor. Kiracıları arasında Workinton, PlazaCubes, Afiniti, Danfoss, Migros, Clariant, Caribou, Gilead, IMCD gibi pek çok ulusal ve uluslararası firma da yer alıyor.

- "2022'ye harika bir başlangıç yapmamızı sağladı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı ve Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, AND Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin, MHR Gayrimenkul Yatırım bünyesine geçmesinin geçen yılın en önemli başarılarından biri olduğunu belirterek, "Bu adımla birlikte Maher Grup olarak finans dünyasının şimdi ve gelecekte en önemli aktörlerinden biri olma hedefimizi biraz daha güçlendirmiş olduk. Bunu yaparken yeni binamızın, aynı zamanda iş dünyasının diğer önemli parçalarını bir araya getiren inovatif bir cazibe merkezi haline dönüşeceğine de inancımız tam. Maher Grubu dışındaki tüm katlarda tam kapasiteyle dolu olan Quick Tower’da yeni komşularımızla birlikte çalışacağımız için çok mutluyuz. Quick Tower'a taşınarak tazelenmemiz, 2022'ye harika bir başlangıç yapmamızı sağladı. Yıl boyunca bu enerjinin katlanarak artacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Maher Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Levent Uluçeçen de, "Bizim en önemli kaynağımız insan. Hepimiz çok değerliyiz. Oluşturduğumuz bu güzel çalışma ortamında bütün arkadaşlarımızın mutlu olması bizi de mutlu ediyor. Tüm çalışma arkadaşlarımızla Quick Tower'da da yepyeni başarılara imza atacağımızdan hiç şüphem yok." değerlendirmesinde bulundu.

2021'in nisan ayında, AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları AŞ'nin yüzde 100 oranındaki hisselerini devralan Maher Holding Sigorta Grubu, devir işlemi sonrasında şirketin adını MHR Gayrimenkul Yatırımları olarak değiştirirken, AND Kozyatağı binasının adı da Quick Tower olmuştu.

