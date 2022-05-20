Quick Sigorta yeniden üniversitelilerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Salgının etkilerinin azalması ile fuar, festival ve seminer faaliyetlerini yeniden başlatan Quick Sigorta, salgın sonrası ilk üniversite etkinliğini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sigortacılık Bölümü’nde gerçekleştirdi.

Quick Sigorta açıklamasına göre, HBVÜ Sigortacılık Bölümü ve Sigortacılık Araştırma Topluluğu tarafından düzenlenen "Geleceğin Sigorta Ürünleri: Siber ve Dijital Sigortalar" etkinliğinin konuğu Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar oldu.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 100.Yıl Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlik, Sigortacılık Araştırma Topluluğu Başkanı Ayşegül Dulkadir’in konuşması ile başladı.

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Haşim Özüdoğru’nun sunumuyla devam eden etkinlikte, Ahmet Yaşar, "Dünya’da ve Türkiye’de Sigortacılık", "Sigortacılıkta Dijitalleşme" ve "Siber Sigortalar" başlığı altında sigortacılık , finansal sektör ve kariyer planları üzerine geniş bir interaktif sunum gerçekleştirdi.

- "Deneyimlerimizi genç nesillere aktardık"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Ahmet Yaşar, "Gazi Üniversitesi İİBF Uluslararası İktisat mezunu olarak yıllar sonra kendi okuduğum binada öğrenci kardeşlerimle bir araya gelmek bu okulun bana kazandırdıklarını ve iş hayatına, gelecek planlarına ilişkin tecrübelerimi paylaşmak benim için gurur vericiydi." ifadelerini kullandı.

Gazi Üniversitesi’nin ikiye bölünmesi ile sosyal bilimlere ilişkin bölümlerin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi olarak yapılandığını anımsatan Yaşar, "Sigortacılık Araştırma Topluluğu’nun düzenlediği bu güzel etkinlikte konuşmacı olmak bizim için çok anlamlı. Geçtiğimiz günlerde beşinci yaşımızı kutladık ve HBVÜ neredeyse Quick Sigorta ile yaşıt. Her iki kurum içinde bizim 'Şirket Yeni Biz Değiliz' mottomuz, köklü geçmişe ve yeni marka heyecanına çok iyi vurgu yapıyor.

Quick Sigorta’nın beş senede özellikle dijitalleşme alanında ortaya koyduğu deneyimleri yaklaşık 150 kişinin katıldığı bu güzel etkinlikte, sektörümüzü ileri taşıyacağına gönülden inandığımız genç nesillere aktardık. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sigortacılık Bölümü ve Sigortacılık Araştırma Topluluğu’na çok teşekkür etmek isterim. Ülkemizin gençlerine dokunabilmek Maher Holding Sigorta Grubu ailesi için çok değerli." ifadelerini kullandı.

Dijitalleşme alanında Quick Sigorta’nın sektöre kazandırdığı ödüllü projeleri ile sektörün fark yaratan sigorta şirketlerinden biri olduğunu da belirten Yaşar, dijitalleşmenin beraberinde getirdiği siber suçlar ile ilgili olarak, "Siber suçlar çağımızın en büyük güvenlik tehditlerinden biri. Dünya genelinde her 39 saniyede bir hackerler tarafından siber saldırılar gerçekleşiyor. Quick Sigorta’nın 2019 yılında bireysel tarafta hizmete sunduğu QKimlik Sigortası ürünü ile ayrıca işletmelere sunduğumuz kurumsal çözümler ile siber suçlara karşı sigortalılarımızı teminat altına alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dijitalleşme alanında Türkiye ve dünya çapında birçok ödül aldıklarını bildiren Ahmet Yaşar, geleceğe yön veren bir sigorta şirketi olarak dijitalleşme yolunda emin adımlarla ilerlediklerini ve e-cüzden ve elektronik ödeme yöntemlerine yeni bir soluk getirecek olan yüzde 100 Quick Sigorta iştiraki olan QPay’in de hazırlıklarına tüm hızla devam ettiklerini dile getirdi.

Etkinlik, Prof. Dr. Haşim Özüdoğru’nun günü anısına Ahmet Yaşar'a takdim ettiği plaketle sona erdi.

- QKimlik Koruma Sigortası hakkında

Öte yandan açıklamada aktarılanlara göre, hem dijital hem de fiziksel dünyada risklere karşı sigortalılarını koruyan QKimlik Koruma Sigortası, kimliğinize ait hassas bilgilere ulaşılıp kullanılması halinde, kendinizi korumak için yapmak zorunda kalacağınız hukuki harcamaları güvenceye alıyor.

Poliçe kapsamındaki sigorta teminatlarınız sayesinde, avukatlık hizmetleri, seyahat harcamaları, gelir kaybı ve çalınan varlıklarınız için yapılan harcamalar güvence altına alınırken, teminat dahilinde müşteriler, Bitdefender Total Security ürününe ücretsiz sahip oluyor.

