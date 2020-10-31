Radikal Eğitim Kurumları, kapılarını depremzedelere açıyor

Radikal Eğitim Kurumları, depremde evi zarar gören tüm depremzedeleri okullarında misafir edeceğini duyurdu.

İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından tam bir yardım seferberliği başlatıldı. Enkaz bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları sürerken, Radikal Eğitim Kurumları da depremzedelere konaklama ve yemek yardımı başlattı. Eğitim kurumunun tüm çalışanlarının yarın da Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda Bornova Belediyesinin koordinesinde stant kurarak çorba dağıtımı yapacağı bildirildi. Ayrıca, evi zarar gören tüm depremzedelere okullarının kapılarının açık olduğu duyuruldu.

