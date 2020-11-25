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Radikal Eğitim’in öğretmenlerine çiçekli tebrik

İZMİR HABERLERİ  | 25.11.2020 09:37 | Son Güncelleme

Eğitim ve öğretim yılına "Mutlu okul, mutlu öğretmen, mutlu öğrenci" sloganıyla giren Radikal Eğitim Kurumları, 24 Kasım’da öğretmenlerini yine mutlu etti.Her yıl büyük coşkuyla kutlanılan 24 Kasım Öğretmenler Günü, dünyanın içinde bulunduğu Covid-19 salgını nedeniyle Radikal Eğitim Kurumları tarafından sade bir törenle kutlandı.

Radikal Eğitim’in öğretmenlerine çiçekli tebrik

Eğitim ve öğretim yılına "Mutlu okul, mutlu öğretmen, mutlu öğrenci" sloganıyla giren Radikal Eğitim Kurumları, 24 Kasım’da öğretmenlerini yine mutlu etti.
Her yıl büyük coşkuyla kutlanılan 24 Kasım Öğretmenler Günü, dünyanın içinde bulunduğu Covid-19 salgını nedeniyle Radikal Eğitim Kurumları tarafından sade bir törenle kutlandı. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına "Mutlu okul, mutlu öğretmen, mutlu öğrenci" sloganıyla giren kurum, öğretmenlerini bu anlamlı günde mutlu etti. 2002 yılında eğitim faaliyetlerine başlayan ve 2020 yılında Türkiye’nin farklı illerinde 16 kuruma ulaşarak büyüyen Radikal Eğitim Kurumları’nda görevli öğretmenler, okul müdürleri tarafından çiçeklerle tebrik edildi.

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