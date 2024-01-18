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Radikal örgütlere yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı

İHA İHA
18.01.2024 10:52 | Son Güncelleme:
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Aşırı uç radikal terör örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve bugün sona eren “Kahramanlar-45” operasyonunun İstanbul ayağında DEAŞ ve Heyeti Tahrir Şam (HTŞ) yanlısı 8 şüpheliden 7’sinin yakalandığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını belirtmiş, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca, Antalya, Düzce, Elazığ, İstanbul, Konya, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas ve Trabzon’da 3 gündür devam eden “Kahramanlar-45” operasyonları kapsamında 36 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.

Sertlik yanlısı aşırı uç radikal terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonların İstanbul ayağına ilişkin detaylar gün yüzüne çıktı.
İstanbul İstihbarat Şubeye bağlı saha unsurları ve TEM ekipleri tarafından Heyeti Tahrir el-Şam (HTŞ) ve DEAŞ yanlısı kişilere yönelik yürütülen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüphelinin 7’sinin gözaltına alındığı belirtildi. Baskınlarda 199 bin 420 lira, 16 bin 177 dolar, 10 bin 540 avro, 2 bin 800 Fas Dirhemi, 5 bin 377 Mısır Paundu, 7 bin Tayland Bahtı ve 3 Lübnan lirası para ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin TEM Şubedeki tahkikat işlemleri devam ederken, söz konusu örgütlere sağladıkları fon ağı da deşifre edildi. Terör şüphelileri, “havala” olarak bilinen illegal para transfer yöntemi üzerinden 6415 sayılı “Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet Etme” ve “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmakla“ suçlanıyor.

Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

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