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Radikal’den eğitime tam destek

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 08.05.2020 12:18 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen eğitimin online yürütülmesinin ardından harekete geçen Radikal Eğitim Kurumları, Diyarbakır’da bir ilki gerçekleştirerek derslerle birlikte etkinlikleri de online yaparak öğrencilerin hem sağlığını düşünüyor hem de derslerinden geri kalmamalarını sağlıyor.Aldığı radikal kararlarla öğrencilerin eğitimlerini online devam ettiren ve tüm öğretmenleri ile büyük bir gayret içinde olan Radikal Eğitim Kurumları ilkokul, ortaokul ve liseler için ayrı ayrı 40 dakikalık dersler veriyor.

Radikal’den eğitime tam destek

Milli Eğitim Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen eğitimin online yürütülmesinin ardından harekete geçen Radikal Eğitim Kurumları, Diyarbakır’da bir ilki gerçekleştirerek derslerle birlikte etkinlikleri de online yaparak öğrencilerin hem sağlığını düşünüyor hem de derslerinden geri kalmamalarını sağlıyor.
Aldığı radikal kararlarla öğrencilerin eğitimlerini online devam ettiren ve tüm öğretmenleri ile büyük bir gayret içinde olan Radikal Eğitim Kurumları ilkokul, ortaokul ve liseler için ayrı ayrı 40 dakikalık dersler veriyor. Okul yönetiminin aldığı karar ile zorunlu korona virüs tatilinden itibaren tüm öğretmenler öğrencileri için seferber oldu. Okulda oluşturulan ekiplerle tüm eksiklikleri giderdiklerini ve okul devam ediyormuş gibi eğitimlerini sürdürdüklerini dile getiren Radikal Eğitim Kurumları Genel Müdürü Lokman Yetiz, bütün öğretmenleriyle online olduklarını söyledi. Ekiplerinin eksiksiz bir şekilde öğrencilerine derslerini verdiğini belirten Yetiz, sanat derslerini de online vererek farkındalık oluşturduklarını dile getirdi. Yetiz, “Radikal Eğitim Kurumları olarak ditijal çağın gerektirdiklerine uygun şekilde yürüttüğümüz tüm uygulamalar öğrencilerimizle hem okulumuz da hem okul dışında eğitimlerimize devam etmemizi sağlıyor. Sağlığımızı korumak adına evlerimizde olmamız gereken bu dönemde dijital ortamda öğrenci ve velilerimizin yanındayız” dedi.

Sanat etkinlikleri de online
Online eğitim ile tüm öğrencilerine ders imkanı sağlayan Radikal Eğitim Kurumları derslerle sınırlı kalmayıp sanat etkinliklerini de online yapmaya başladı. Online etkinlikler ile öğrencilerin gün içerisinde eğlenceli ve öğretici aktiviteler yapmasını sağladıklarını dile getiren Yetiz, “Radikal Eğitim Kurumları olarak uzaktan eğitim sürecini en bastan beri büyük dikkat ve özveri ile sürdürüyoruz. Online program okulumuz, aynı zamanda dershanemizde de ilk günden itibaren hayata geçirilmiştir. Uzaktan eğitim programı çerçevesinde kurum toplantılarımız, ders anlatımlarımız, canlı dersler, psikolog görüşmelerimiz sanat ve spor etkinliklerimiz yapılmaktadır. Sağlığımızı korumak adına evlerimizde olmamız gereken bu dönemde dijital ortamda her daim öğrencilerimizin yanındayız. Online etkinlikler ile öğrencilerin gün içerisinde eğlenceli ve öğretici aktiviteler yapmasını sağlıyoruz” diye konuştu.

Radikal’den eğitime tam destek

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