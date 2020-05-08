Radikal’den eğitime tam destek

Milli Eğitim Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen eğitimin online yürütülmesinin ardından harekete geçen Radikal Eğitim Kurumları, Diyarbakır’da bir ilki gerçekleştirerek derslerle birlikte etkinlikleri de online yaparak öğrencilerin hem sağlığını düşünüyor hem de derslerinden geri kalmamalarını sağlıyor.

Aldığı radikal kararlarla öğrencilerin eğitimlerini online devam ettiren ve tüm öğretmenleri ile büyük bir gayret içinde olan Radikal Eğitim Kurumları ilkokul, ortaokul ve liseler için ayrı ayrı 40 dakikalık dersler veriyor. Okul yönetiminin aldığı karar ile zorunlu korona virüs tatilinden itibaren tüm öğretmenler öğrencileri için seferber oldu. Okulda oluşturulan ekiplerle tüm eksiklikleri giderdiklerini ve okul devam ediyormuş gibi eğitimlerini sürdürdüklerini dile getiren Radikal Eğitim Kurumları Genel Müdürü Lokman Yetiz, bütün öğretmenleriyle online olduklarını söyledi. Ekiplerinin eksiksiz bir şekilde öğrencilerine derslerini verdiğini belirten Yetiz, sanat derslerini de online vererek farkındalık oluşturduklarını dile getirdi. Yetiz, “Radikal Eğitim Kurumları olarak ditijal çağın gerektirdiklerine uygun şekilde yürüttüğümüz tüm uygulamalar öğrencilerimizle hem okulumuz da hem okul dışında eğitimlerimize devam etmemizi sağlıyor. Sağlığımızı korumak adına evlerimizde olmamız gereken bu dönemde dijital ortamda öğrenci ve velilerimizin yanındayız” dedi.