Radyo Başakşehir yayın hayatına başladı

Radyo Başakşehir, 13 Şubat Dünya Radyo Günü’nde yayın hayatına başladı.

Başakşehir Belediyesi Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’ndeki tanıtım toplantısına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile çok sayıda radyocu katıldı. Talha Bora Öge, Hopdedik Ayhan, Adem Metan, Gönül dostu Şener, Cenk Sarıkaya, Mehmet Çelikyay, Polat Labar, Bay damar Ersin, Düş bahçesi Ali gibi yerel ve ulusal bazda yayın yapan radyocuların bir araya geldiği programda konuşan Başkan Kartoğlu, internet üzerinden yayın yapacak Radyo Başakşehir ile mutluluğun sesini tüm dünyaya duyurmayı amaçladıklarını söyledi.

“Mutluluğun şehrinde mutluluğun sesi”

Radyo Başakşehir’in sloganın ‘mutluluğun sesi’ olduğuna dikkat çeken Başkan Kartoğlu, “Her radyonun bir sloganı vardır. Radyonun kimliği, yayın politikası hakkında dinleyicilerine ipuçları verir. Mutluluğun şehri Başakşehir’in radyosunun sloganı da mutluluğu anlatmalı dedik. Ve sloganımızı, ‘Mutluluğun Sesi’ olarak belirledik. Başakşehirlilerden başlayarak, dünyanın neresinde olursa olsun, bizi dinleyen herkesi mutluluk çemberinde bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Mutluluğun sesi Radyo Başakşehir ile ilgili bir müjde de veren Kartoğlu, YouTube Akademi gibi Radyo Akademisi de kuracağız. Radyo programcısı olmak isteyen gençlerimize, eğitim vereceğiz” ifadelerini kullandı. Başkan Kartoğlu’nun konuşmasının ardından Radyo Başakşehir pastası kesildi.